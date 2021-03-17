Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF) из-за действующих санкций на российский спорт. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря утвердил список двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Согласно им, лица, являющиеся депутатами Госдумы, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций, до середины декабря 2022 года.

В заявлении отмечается, что ФХР "не желает подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнеров из международной хоккейной федерации", и "по этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета IIHF".

Сам Третьяк сообщил, что вышел из органа добровольно. "В IIHF пришло предписание CAS о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный. Но он не оспаривается", - отметил глава ФХР, добавив, что за него заступились "многие члены совета IIHF", но в WADA отказались делать исключения.

Место Третьяка в совете международной федерации может занять Павел Буре, которого ФХР выдвинет своим кандидатом.