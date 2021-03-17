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Рубрика: В мире

Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС

Фото: AP Photo / Kiichiro Sato Фото: AP Photo / Kiichiro Sato
Фото: AP Photo / Kiichiro Sato

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой рассмотрит возможность полной отмены режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавируса и продолжающего действовать в столичном регионе, где проживают около 36 миллионов человек. Об этом пишет деловая газета "Никкэй".

Фото: AP Photo / Kiichiro Sato
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"Выслушав мнения специалистов правительство примет окончательное решение, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Предполагается, что это произойдет 18 марта".

Напомним, режим ЧС сейчас действует в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Он рассчитан до 21 марта. Поводом для отмены особой меры станет улучшение эпидемической обстановки в столичном регионе. По последним данным, с начала эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 449 тысяч, зафиксировано 8,7 тысячи летальных исходов.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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