Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой рассмотрит возможность полной отмены режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавируса и продолжающего действовать в столичном регионе, где проживают около 36 миллионов человек. Об этом пишет деловая газета "Никкэй".

"Выслушав мнения специалистов правительство примет окончательное решение, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Предполагается, что это произойдет 18 марта".

Напомним, режим ЧС сейчас действует в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Он рассчитан до 21 марта. Поводом для отмены особой меры станет улучшение эпидемической обстановки в столичном регионе. По последним данным, с начала эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 449 тысяч, зафиксировано 8,7 тысячи летальных исходов.