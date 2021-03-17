И снова в повестке Чернобыль

Проблемы оказания медицинской помощи гражданам России и Беларуси, пострадавшим от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС, стали главными в повестке заседания профильной комиссии союзного парламента. К серьезному разговору были приглашены, помимо союзных депутатов, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, финансов, МЧС и Минприроды Беларуси и России.

Участники заседания обсудили информацию о результатах выполнения мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в 2020 году. Мероприятия проводятся в целях снижения показателей заболеваемости и инвалидности, вызванных радиационными факторами, и включает в себя оказание услуг высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, а также проведение реабилитации после проведенных оперативных вмешательств.

За прошедший год за счет бюджета Союзного государства комплексную медицинскую помощь получили 1288 граждан Беларуси и России. На эти цели из бюджета Союзного государства было выделено чуть менее 160 миллионов рублей, напомнил представитель МЧС России Андрей Полетаев. На текущий год на эти цели выделена примерно такая же сумма.

Отметив важность и необходимость реализации данного мероприятия, парламентарии выступили с предложением о придании ему статуса ежегодного. Это гарантировало бы его регулярное финансирование из союзного бюджета в необходимых объемах. Но предложение вызвало серьезную дискуссию. Представитель Минфина России Александра Николаева проинформировала, что для реализации идеи потребуется значительное увеличение расходов в союзном бюджете по данной статье, на что, к сожалению, средств нет.

Союзные депутаты предложили присвоить мероприятиям медицинской реабилитации граждан статус ежегодных

В качестве оппонентов выступили директор Pеспубликанского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Александр Рожко, а также председатель депутатской Комиссии Николай Васильков, заявивший, что "если мы даже в области здравоохранения не будем реализовывать такие мероприятия, тогда нашим гражданам будет сложно оценить все интеграционные моменты. Придать ежегодный статус я считаю правильным". А представитель Постоянного Комитета Союзного государства Александр Шундрик заметил, что "если вопрос так долго не решается, то наше предложение - вынести и обсудить эту тему на Группе высокого уровня".

1288 граждан Беларуси и России, которые подверглись радиационному воздействию из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, получили в 2020 году за счет бюджета Союзного государства комплексную медицинскую помощь

Депутаты рассмотрели также вопрос о подготовке мероприятия Союзного государства по оказанию реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.