Врачи и учителя смогут выходить на пенсию раньше

С 18 марта периоды профессиональной переподготовки и повышения квалификации будут учитываться в специальном стаже врачей, учителей, летчиков, шахтеров и некоторых других работников. Вступает в силу постановление правительства об этом.

Сегодня на пенсию досрочно могут выйти представители 32 профессий. Для этих категорий работников важна выслуга лет - непрерывный трудовой стаж. В нем учитываются только те периоды, когда человек трудился полный день, и не засчитывается время работы на полставки. Но при этом в него входят больничные дни, отпуск, а теперь и периоды переобучения граждан.

Это актуально для представителей тех профессий, которым регулярно приходится повышать свою квалификацию, а в первую очередь - для педагогов и медиков. В среднем на свое дополнительное образование учителя, например, тратят около года, а иногда и более. Они вынуждены постоянно учиться, потому что этого требует профессия. То же самое и врачи, которые должны проходить профессиональную переподготовку каждые пять лет. Для досрочного назначения пенсии им зачтут то время, в течение которого они не работали из-за того, что сами получали новые знания. У них появится возможность выйти на пенсию раньше, потому что быстрее накопится стаж.

Также досрочно на пенсию могут выйти работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, граждане, которые отработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним областям. Право на досрочную пенсию получают многодетные мамы. Если у женщины 5 детей, она выйдет на пенсию в 50 лет.