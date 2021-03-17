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17.03.2021 18:00
Рубрика: Власть

Долгоиграющие

Верховный суд объяснил, в каком случае банки не имеют права передавать долги граждан коллекторам
Текст: Наталья Козлова
Если в договоре гражданина с банком нет записи о том, что в случае просрочки платежей возможный долг банк отдаст коллекторам, то финансовое учреждение не имеет права взыскивать долги руками коллекторских контор.
Легальный коллектор придет к должнику, только если тот дал согласие банку на такое взыскание кредита. Фото: Сергей Михеев/РГ Легальный коллектор придет к должнику, только если тот дал согласие банку на такое взыскание кредита. Фото: Сергей Михеев/РГ
Легальный коллектор придет к должнику, только если тот дал согласие банку на такое взыскание кредита. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вот такую важную мысль высказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, пересматривая решение своих коллег по спору одной дамы из Новосибирска и коллекторской фирмы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Сегодня и так тяжелая тема просрочки населения по банковским кредитам обострилась еще больше. И лучше всего об этом говорят цифры. В прошлом году число неплательщиков по кредитам в нашей стране увеличилось на два миллиона человек, достигнув впечатляющей цифры - 11,7 миллиона. И это данные Федеральной службы судебных приставов. То есть те случаи, когда прошли суды и было вынесено решение. А приставы его должны исполнять. Иными словами, это далеко не все известные долги, а лишь прошедшие через суды.

Осенью прошлого года Банк России сообщал, что размер просроченной задолженности по кредитам физических лиц достиг почти 912 миллиардов рублей. Коронавирус серьезно усугубил ситуацию с долгами граждан перед большими банками и не очень большими.

Как правило, лишь только заемщик "споткнулся" и просрочил один-два ежемесячных платежа, ему звонят из банка и тут же начинают пугать коллекторами. Да, сегодня деятельность коллекторов контролирует государство. Поджигают двери должников, присылают им похоронные венки, бросают бутылки с зажигательной смесью в окна лишь подпольные коллекторы.

Но и официально зарегистрированные взыскатели долгов также нередко нарушают закон или ищут лазейки в нем, чтобы "додавить" должника. Поэтому граждане боятся и тех, и других.

Долги граждан можно передавать коллекторам только в том случае, если такая возможность прописана в договоре банка с его клиентом

Но по закону долги граждан по банковским кредитам можно передавать коллекторам только в том случае, если такая возможность прописана в договоре банка с его клиентом.

Именно такой вывод следует из определения Верховного суда. Подобное требование следует из закона о защите прав потребителей, подчеркнул Верховный суд. А вот отсутствие разрешения - это уже запрет на передачу долга.

Итак, Верховный суд РФ изучил материалы спора между дамой и коллекторским агентством с угрожающим названием. Женщина получила в региональном банке кредитную карту.

Кредитная карта нашей героини была на 35 000 рублей. А процентная ставка составила 25 процентов годовых.

Банк, который вручил нашей героине эту карту, был не из больших. После нескольких реорганизаций этот банк вошел в структуру другого, более крупного финансового учреждения. Именно он и переуступил долг жительницы Новосибирска коллекторам.

Банк не может передавать долг тем, у кого нет лицензии на право банковской деятельности

Самой клиентке банка ни первый, ни последний банки даже не сочли нужным сообщить о том, что в их жизни произошли изменения и право взыскания по ее долгу перешло к другим лицам.

Надо подчеркнуть, что на тот момент, когда коллекторская контора обратилась в суд, долг женщины вырос невероятно и уже достиг почти 900 тысяч рублей. При этом практически половина его пришлась на основной долг, а остальное - на проценты.

Фото: Владимир Корнев/РИА Новости
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Две местные судебные инстанции поддержали коллекторов. В районном суде вынесли такое решение - там признали, что должница не выполняла принятых на себя обязательств по кредиту.

В следующей, уже областной инстанции апелляция с коллегами согласилась. Судьи областного суда в своем решении записали, что одобрение нашей героине на переуступку долга не требовалось, поскольку личность кредитора не важна в вопросе исполнения обязательств по кредиту.

Кроме этого, областной суд заявил, что в кредитном договоре женщины и банка нет запрета на передачу прав на долг третьим лицам.

Несогласная с такими решениями местных судов ответчица решила биться до конца и дошла до Верховного суда РФ. Там материалы спора затребовали, внимательно изучили и решили, что такой запрет и не нужен. Напротив, возможность передачи долга от банка коллекторам должна быть согласована банком и клиентом и обязательно предусмотрена в договоре.

Верховный суд сослался на постановления своего же пленума (№ 17) "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".

В том постановлении дословно сказано следующее. Если речь идет об уступке прав требования по кредитным договорам с физическими лицами, то суду надо руководствоваться законом "О защите прав потребителей". Этот закон не предусматривает право кредитной организации передавать долг гражданина "лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности", то есть коллекторам.

Исключение возможно только в том случае, если разрешение на переуступку долга согласовано сторонами и записано в договоре.

Это не первое решение Верховного суда, запрещающее практику передачи долга коллекторам без указания на это в договоре. Кстати, большинстве договоров условие о возможности уступки долга записано, но очень мелко и не на видном месте. А наш спор ВС вернул на новое рассмотрение в апелляцию.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Долги и коллекторы

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