Тенденция времени - снимать художественные фильмы, основанные на газетных статьях. Вот, например, с прошлой недели в российском прокате лента режиссера Тиллера Расселла "Асоциальная сеть". Она основана на газетной статье, в которой рассказывалось о том, как полицейские в 2013 году арестовали некоего Росса Ульбрихта. Компьютерный гений ворочал миллионами, хотя на момент суда, где он получил приговор - пожизненное заключение - ему было всего 29 лет. Просто он преждевременно открыл для себя возможности интернета, а Всемирная паутина сыграла с ним злую шутку - в сети "Шелковый путь", которую он создал для свободы, стали торговать наркотиками. Кино захватывающее и назидательное.

Наши кинематографисты давно уже снимают по газетным статьям ленты документальные. Но вот художественный фильм большого размаха выдали чуть ли не впервые. Картина "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего, которая выходит в прокат 18 марта, снята по статье Юрия Роста. Она вышла в 1976 году в "Комсомольской правде" и называлась "Два года ждет". В материале рассказывалось, как в аэропорту Внуково оставленная собака преданно и верно ждала своего хозяина, встречая каждый Ил-18 - на этом самолете он улетел. Громкая история тогда потрясла весь Советский Союз. Юрий Рост получал мешки писем. Кстати, он рассказывал об этом подробно для нашего журнала "Родина" в интервью 2018 года. Затем Рост написал сценарий о собаке для небольшого документального фильма "Маленькая история о человеческой доброте". Режиссером был Александр Опрышко, дикторский текст читал Армен Джигарханян.

В ленте рассказывалось о том, как в конце концов собака была привезена в Киев Верой Котляревской - правнучкой знаменитого переводчика "Энеиды", как жила у нее дома, родила троих щенков... Но вот уже ничего этого в фильме "Пальма" нет. Статью в картине переименовали в "На привязи у взлетной полосы", как оммаж создателям другого телефильма - 1989 года. Юрия Роста сыграл в картине актер Артур Иванов - он появляется в фильме в эпизодической роли, представляясь: "Юрий, журналист". Зато известная фотография Роста из статьи о Пальме была практически полностью воссоздана для съемок. Далее современные кинематографисты, а точнее, автор сценария Екатерина Мавроматис, историю домыслили, введя в нее мальчика, сына бравого летчика, командира корабля (Виктор Добронравов). У него умерла мама, и в Пальме он нашел родственную душу. А она - в нем. И самое сильное чувство, которое вызывает новый фильм, - это жалость. По признанию тех, кто работал над картиной, а именно - дрессировщика Александры Степановой, семилетнюю овчарку Лили на роль Пальмы выбрали потому, что был необходим "трагический типаж". Без пачки носовых платков смотреть кино невозможно: жалко одинокого ребенка, оставленную собаку, которая вызывает прямые ассоциации с брошенной женщиной. В поворотные моменты все время идет проливной ливень, смешиваясь со слезами человеческими...

А еще создатели сделали отсыл к советской ленте "Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого, где главную роль - хозяина собаки - сыграл Вячеслав Тихонов. В какой-то момент Пальма видит в аэропорту шотландского сеттера - белого с черным - такого же, каким был Бим. Сердце рвется при просмотре "Пальмы" от обилия жалостливых сцен, которые режиссер "нанизывает" одну за другой. Однако те, кто помнит и статью Роста, и реакцию на нее публики, говорят одну важную вещь: собака вызывала не столько чувство жалости, сколько уважение. Ее честность и верность, преданность и постоянство. Не все люди так умеют. Жалость, как и любовь - такое чувство, с которым следует обходиться очень аккуратно. Особенно тем, кто снимает кино про животных и детей.

Кстати

Существует японская версия фильма "Пальма", куда входят сцены, снятые в префектуре Акита в Японии с участием японских и российских актеров. Действие этих эпизодов происходит в 2020 году, а главным героем выступает повзрослевший Коля в исполнении Александра Домогарова. В японский прокат "Пальма" выйдет летом 2021 года под названием "История Акиты и Пальмы". Дистрибуцией занимается Tokyo Theatres Co Inc.