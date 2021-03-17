Выплаты жертвам преступлений будут индексировать

Министерство юстиции России разработало проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс, прописывающий правила индексации взысканных судами сумм. Прежде всего речь идет о компенсациях жертвам преступлений. Если потерпевшему придется слишком долго ждать от преступника выплат, то счет возрастет. Это должен знать каждый вор: в его интересах расплатиться быстрее.

Еще в 2018 году несколько граждан дошли до Конституционного суда с одной проблемой: жертвы преступлений годами ждали получения денег за ущерб, а проценты на взысканные суммы так и не набежали. Все суды отказали гражданам в индексации выплат.

Конституционный суд признал такое положение неправильным. В постановлении, принятом в начале этого года, высшая судебная инстанция предписала изменить закон. Должны появиться формулы, по которым судьи будут начислять прибавку. Теперь минюст подготовил соответствующий проект.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу пострадавших граждан более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями.

Естественно, это далеко не вся сумма, взысканная в пользу потерпевших. Еще есть компенсации морального вреда, компенсации вреда здоровью и т.п. Но порядок цифр ясен: ежегодно жертвам преступления присуждают миллиарды рублей. Однако в карманах преступников не всегда водятся деньги, чтобы расплатиться.

"Нередко потерпевшим приходится ждать длительное время, чтобы получить реальные выплаты. У осужденных не всегда есть финансовые возможности погасить счет. Но если осужденный отбывает наказание в местах лишения свободы, он заинтересован в проявлении активности для погашения иска, так как возмещение ущерба от преступления может сыграть в его пользу при решении вопроса об условно-досрочном освобождении", - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Как рассказывают в руководстве тюремного ведомства, заключенных, имеющих долги по искам, стараются трудоустроить в первую очередь, чтобы человек зарабатывал и расплачивался.

"Индексация направлена на поддержание покупательной способности присужденной судом суммы, не является мерой гражданской или иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить компенсацию, в задержке ее выплаты. Единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда", - подчеркивает Владимир Груздев.

Иными словами, не важно, виноват или нет должник в том, что не смог быстро рассчитаться. Когда на долг начисляют процент, гражданина не наказывают, а скорее напоминают ему о том, что время - деньги. Таков закон.

Для индексации будет использоваться официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги. Она размещается на официальном сайте Росстата. Именно туда будут заглядывать судьи при расчетах.