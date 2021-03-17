Первое, что хочется сделать, придя домой после просмотра фильма Хлои Чжао "Земля кочевников", найти в Сети музыку замечательного итальянского композитора Людовико Эйнауди, включить эти мелодии, сесть и поразмышлять о людях, которые оставляют свои дома и открываются миру.

Музыка Эйнауди звучит в фильме, но она практически не номинируется сама по себе на награды ведущих мировых кинопремий. В отличие от самой картины "Земля кочевников". 11 марта фильм вышел в российский прокат. Первое, что зрители увидят на экране, - внушительный список призов. Первым из них был "Золотой лев" на Венецианском кинофестивале в 2020 году. Далее - признание на кинофестивале в Торонто. В Сан-Себастьяне - Приз зрительских симпатий за лучший фильм.

Из свежайших наград - два "Золотых глобуса": лучший фильм и режиссерская работа. Номинировалась на эту награду и исполнительница главной роли актриса Фрэнсис МакДорманд. Да и сценарий - тоже. На прошлой неделе "Земля кочевников" получила и награду критиков Critics Choice Awards - также в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший кинорежиссер". Фильм - лидер по номинациям на британскую кинопремию BAFTA. А теперь - уверенным кораблем-ледоколом движется к "Оскару". 99 процентов из ста, что и "Оскар" за лучший фильм года вручат ему, но об этом узнаем точно 25 апреля.

Почему выбирают именно "Землю кочевников"? На наш взгляд, ответ простой. Потому что это больше чем фильм. Это портрет поколений, их образа жизни и вместе с этим - мост в будущее.

У главной героини фильма - ее имя Ферн, что удивительным образом рифмуется с именем самой Фрэнсис МакДорманд, которое сокращенно звучит Френ, причины оставить привычное место личные и экономические. У нее умер муж, с которым они жили в собственном доме в захолустном городке с амбициозным именем Эмпайр. К тому же в этом местечке закрыли производство, которое кормило многие семьи. Между тем Ферн - уже 60. Она готова работать и полна сил, но нигде толком нет ей применения. И тогда Ферн садится в свой автодом на колесах - небольшой белый фургон "Авангард", в котором можно колесить по стране, и отправляется в свое путешествие. В голову приходит аналогия с девочкой из "Волшебника страны Оз", которая в своем стареньком фургончике силой ветра перенеслась в чудесный мир.

После того как Ферн выезжает в большой мир, в фильм "Земля кочевников" вступает линия документальная. Хлои Чжао и ее команда снимали тех людей, которые действительно ведут кочевой образ жизни, путешествуя в своих автодомах по стране. Ферн встретит в путешествии по стране и особенного для нее лично человека - такого же кочевника, но романтика по имени Дейв. Но тут им будет суждено пройти испытание домом. Дейв решает осесть в доме своего сына. Дом этот в картине выглядит как приманка. Но Ферн понимает, что такое - не для нее. Мужчина остается в доме и уюте, женщина выбирает свободную кочевую жизнь. Тоже символ времени. Еще одно испытание домом Ферн проходит, когда приезжает к сестре - в стены, где прошло их детство. И во время встречи становится ясно, что ничто так не гонит в дорогу, как боль. Человек стремится найти свое место в мире, где ему будет свободно, уютно и... не больно. Где его любят и уважают, где у него нет возраста и тяжести - будь то груз опыта, отношений или воспоминаний. Пусть даже это место будет в постоянных переездах, в которых перекати-поле превращаются в цветы дня.

В фильме Хлои Чжао снимались реальные кочевники. Фото: The Walt Disney Company Russia

Кстати

Актриса Фрэнсис МакДорманд играет роли одна оскароноснее другой. Стоит только вспомнить ее работу в фильме "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури", где ее героиня - мать, пытающаяся восстановить справедливость в отношении собственной дочери. Или сериалы "Фарго", "Что знает Оливия?". В ее героинях многие узнают себя, в какой бы стране они ни жили. Но тем не менее работа в "Земле кочевников" заставляет говорить ведущих критиков мира о том, что такого МакДорманд еще не играла, и эта роль на голову выше и лучше всего, что она сделала до сих пор. Думается, загадка в том, что это уже и не роль вовсе, не актерская работа, а также нечто большее - образ жизни, способ существования, воплощающий в себе миры и надежды многих людей.

Между тем

Фильм "Земля кочевников" - экранизация документальной книги Джессики Брудер "Земля кочевников: Выжить в Америке XXI века". А сама идея фильма родилась из другой книги. Режиссер Хлоя Чжао рассказывала, как читала книгу Эдварда Эбби "Одиночество в пустыне", подаренную случайным знакомым, и там наткнулась на цитату, из которой и потянулась ниточка к будущему фильму.

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Жизнь собачья

Картина "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего, которая выходит в прокат 11 марта, снята по статье Юрия Роста. Она вышла в 1976 году в "Комсомольской правде" и называлась "Два года ждет". В материале рассказывалось, как в аэропорту Внуково оставленная собака преданно и верно ждала своего хозяина, встречая каждый Ил-18, - на этом самолете он улетел. Громкая история тогда потрясла весь Советский Союз. Юрий Рост получал мешки писем. Кстати, он рассказывал об этом подробно для нашего журнала "Родина" в интервью 2018 года.

История мальчика и собаки в фильме придумана.

Затем Рост написал сценарий о собаке для небольшого документального фильма "Маленькая история о человеческой доброте". Режиссером был Александр Опрышко, дикторский текст читал Армен Джигарханян. В ленте рассказывалось о том, как в конце концов собака была привезена в Киев Верой Котляревской - правнучкой знаменитого переводчика "Энеиды", как жила у нее дома, родила троих щенков... Но вот уже ничего этого в фильме "Пальма" нет. Статью в картине переименовали в "На привязи у взлетной полосы", как оммаж создателям другого телефильма - 1989 года. Юрия Роста сыграл в картине актер Артур Иванов - он появляется в фильме в эпизодической роли, представляясь: "Юрий, журналист". Зато известная фотография Роста из статьи о Пальме была практически полностью воссоздана для съемок.

Далее современные кинематографисты, а точнее, автор сценария Екатерина Мавроматис, историю домыслили, введя в нее мальчика, сына бравого летчика, командира корабля (Виктор Добронравов). У него умерла мама, и в Пальме он нашел родственную душу. А она - в нем. И самое сильное чувство, которое вызывает новый фильм, - это жалость. Сердце рвется при просмотре "Пальмы" от обилия жалостливых сцен, которые режиссер "нанизывает" одну за другой. Однако те, кто помнит и статью Роста, и реакцию на нее, говорят одну важную вещь: собака вызывала не столько чувство жалости, сколько уважение. Ее честность и верность, преданность и постоянство. Не все люди так умеют. Жалость, как и любовь, - такое чувство, с которым следует обходиться очень аккуратно. Особенно тем, кто снимает кино про животных и детей.