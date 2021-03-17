"Зенит" обыграл в гостях ЦСКА в матче РПЛ

Лидер чемпионата России "Зенит" добился волевой победы над ЦСКА в матче 23-го тура Премьер-лиги - 3:2. Героем встречи стал Вендел, оформивший дубль.

Летом прошлого года после крупного домашнего поражения от питерцев (0:4) рулевой армейцев Виктор Гончаренко едва не ушел в отставку. Специалист улетел к себе на родину в Беларусь, а к следующему поединку против "Динамо" команду готовил Сергей Овчинников. Впрочем, всего через несколько дней Гончаренко вернулся. Более того, его не стали увольнять, хотя предпосылки к этому, в общем-то, были.

В отличие от предыдущих лет, перед нынешним сезоном ЦСКА потратил немало денег на усиление состава. С учетом не самой стабильной игры "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", армейцы считались одними из главных претендентов на чемпионство. Однако, фактически, после сегодняшней неудачи команда Гончаренко вряд ли сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали.

Первый тайм матча на Песчаной получился убойным: на 28-й минуте усилиями экс-форварда "Зенита" Саломона Рондона хозяева вышли вперед. Впрочем, в одной из следующих атак гости сравняли счет благодаря голу Артема Дзюбы. Он же мог вывести "сине-бело-голубых", но не реализовал пенальти: с ударом капитана российской сборной отлично справился Игорь Акинфеев.

Однако, даже несмотря на спасение Акинфеева, ЦСКА так и не сумел набрать хотя бы одно очко в этой игре. Во втором тайме дубль Вендела принес "Зениту" победу. На два гола полузащитника питерцев хозяева ответили лишь точным ударом с пенальти Николы Влашича. Как итог - 2:3. Стоит отметить, что на 53-й минуте "красно-синие" остались в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

Благодаря победе "Зенит" набрал 48 очков и оторвался от армейцев на восемь баллов. ЦСКА остался на третьем месте, хотя уже завтра догнать его могут сразу три команды: "Локомотив", "Сочи" и "Рубин". На второй строчке расположился "Спартак", у которого в активе 41 очко. В четверг "красно-белые" примут "Урал".