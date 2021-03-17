Новости

Группа BTS установила рекорд Гиннесса 22:54
Захарова ответила на заявления Киева о "моральном долге Берлина" 22:53
"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ 22:29
Захарова назвала беспрецедентным приглашение посла из Вашингтона в Москву 22:14
Попова: Иммунитет после вакцинации не формируется у 10% привитых 22:12
"Зенит" обыграл в гостях ЦСКА в матче РПЛ 22:10
Греция объявила о готовности обеспечить туристов из РФ шенгенскими визами 21:50
Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу 21:31
Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит" 21:06
Минобороны сообщило о вакцинации от коронавируса более 393 тысяч человек 20:57
Попова: Британский штамм COVID попал в Россию из ОАЭ и стран Европы 20:54
Христианским памятникам в Нагорном Карабахе обеспечат защиту 20:21
ЦИК РФ разъяснил порядок голосования для иностранцев с гражданством РФ 20:05
МИД: РФ разрабатывает свой сертификат о вакцинации 19:19
До Москвы долетели частицы пыльных бурь из других стран 19:08
Минобороны РФ опровергло взрыв торпед в Приморье 19:06
Акинфеев и Дзюба сыграют с первых минут в матче ЦСКА - "Зенит" 19:05
Среди ипотечников популярнее всего каркасные дома 18:56
Минстрой объединяет Фонд защиты дольщиков и Фонд ЖКХ 18:50
В Москве вымоют Триумфальную арку 18:43
В Госдуме оценили новые санкции США против России 18:29
Турчак назвал слова Байдена о Путине триумфом "политического маразма" США 18:27
Силуанов рассказал о расходах при расширении санкций на госдолг 18:27
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров 18:20
Басманный суд арестовал спортивного функционера по делу о мошенничестве 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
17.03.2021 22:10
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл в гостях ЦСКА в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Лидер чемпионата России "Зенит" добился волевой победы над ЦСКА в матче 23-го тура Премьер-лиги - 3:2. Героем встречи стал Вендел, оформивший дубль.

Летом прошлого года после крупного домашнего поражения от питерцев (0:4) рулевой армейцев Виктор Гончаренко едва не ушел в отставку. Специалист улетел к себе на родину в Беларусь, а к следующему поединку против "Динамо" команду готовил Сергей Овчинников. Впрочем, всего через несколько дней Гончаренко вернулся. Более того, его не стали увольнять, хотя предпосылки к этому, в общем-то, были.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит"

В отличие от предыдущих лет, перед нынешним сезоном ЦСКА потратил немало денег на усиление состава. С учетом не самой стабильной игры "Зенита", "Спартака" и "Локомотива", армейцы считались одними из главных претендентов на чемпионство. Однако, фактически, после сегодняшней неудачи команда Гончаренко вряд ли сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали.

Первый тайм матча на Песчаной получился убойным: на 28-й минуте усилиями экс-форварда "Зенита" Саломона Рондона хозяева вышли вперед. Впрочем, в одной из следующих атак гости сравняли счет благодаря голу Артема Дзюбы. Он же мог вывести "сине-бело-голубых", но не реализовал пенальти: с ударом капитана российской сборной отлично справился Игорь Акинфеев.

Однако, даже несмотря на спасение Акинфеева, ЦСКА так и не сумел набрать хотя бы одно очко в этой игре. Во втором тайме дубль Вендела принес "Зениту" победу. На два гола полузащитника питерцев хозяева ответили лишь точным ударом с пенальти Николы Влашича. Как итог - 2:3. Стоит отметить, что на 53-й минуте "красно-синие" остались в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

Благодаря победе "Зенит" набрал 48 очков и оторвался от армейцев на восемь баллов. ЦСКА остался на третьем месте, хотя уже завтра догнать его могут сразу три команды: "Локомотив", "Сочи" и "Рубин". На второй строчке расположился "Спартак", у которого в активе 41 очко. В четверг "красно-белые" примут "Урал".

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА РГ-Фото Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Посла России в США пригласили в Москву на консультации
Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом