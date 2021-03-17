Исследование: Жизнь на Землю была доставлена при помощи молний

Геологи из Университета Лидса выдвинули альтернативную теорию происхождения жизни на Земле, которая гласит, что ключевую роль в этом процессе сыграли не только и не столько метеориты, но и удары молний.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а краткий отчет о нем можно найти на сайте Университета Лидса. Популярная теория гласит, что жизнь на Землю занесли метеориты, которые в глубокой древности активно бомбардировали поверхность нашей планеты.

Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию. Оно предполагает, что удары молний, вероятно, сыграли еще более важную роль в процессе создания идеальных условий для возникновения жизни на Земле.

Уже давно ключевыми ингредиентами жизни считаются минералы, доставленные метеоритами на Землю более четырех миллиардов лет назад. При этом ученые допускали, что ничтожно малую часть необходимых для зарождения жизни веществ на поверхность ранней Земли могли занести и удары молний.

Исследователи из Университета Лидса предлагают пересмотреть роль метеоритов и молний. Свою идею они базируют на результатах анализа фульгурита - скального образца, образовавшегося при ударе молнии о землю в 2016 году. Он был найден в Глен-Эллин, штат Иллинойс (США) и передан в дар геологическому факультету колледжа Уитон.

Изначально исследователей из Лидса интересовало лишь то, как именно образуется фульгурит. Но в ходе исследования они обнаружили в образце из Глен-Эллин большое количество очень необычного фосфорного минерала, называемого шрейберзитом.

Известно, что фосфор играет ключевую роль во всех жизненных процессах, от рождения до роста и воспроизводства потомства. Фосфор, присутствовавший на поверхности молодой Земли, содержался в минералах, которые не растворялись в воде, в отличие от шрейберзита.

"Многие предполагают, что жизнь на Земле зародилась в неглубоких поверхностных водоемах, следуя знаменитой концепции Дарвина о "маленьком теплом пруду", - говорит главный автор исследования доктор Бенджамин Хесс. - Молнии часто поражают Землю, а это подразумевает, что появление фосфора, необходимого для возникновения жизни на поверхности планеты, зависит не только от ударов метеоритов".

Исследовательская команда подсчитала, что около 3,5 миллиарда лет назад, когда, как предполагается, зародилась жизнь, количество минералов фосфора, образовавшиеся в результате ударов молнии, превосходило число таких же минералов, образовавшихся при ударе метеоритов. Уже этот факт указывает на то, что молнии могли играть более важную роль, чем космические камни.

Кроме того, отмечают ученые, удары молнии гораздо менее разрушительны, чем удары метеоритов. Это означает, что они могли нанести гораздо меньший потенциальный урон тонким нитям эволюции, чем небесные "пришельцы".

"Ранняя бомбардировка планет метеоритами - это случайное событие в Солнечной системе, - говорит соавтор исследования Джейсон Харви. - Когда планеты достигают своей постоянной массы, поступление фосфора на ее поверхность в результате ударов метеоритов становится незначительным. С другой стороны, молния - не такое уж разовое событие. Если атмосферные условия благоприятны для генерации молний, элементы, необходимые для образования жизни, могут быть доставлены на поверхность планеты".

По его словам, это также может означать, что жизнь могла и может возникнуть на планетах, подобных Земле, в любой момент времени.