Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса

"Сегодня правительство одобрило законопроект о лесовосстановлении, мы его готовили в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, - сказала Виктория Абрамченко. - Одна из задач этого законопроекта была как раз помочь бизнесу восстанавливать лес. Мы прописали там особенности ведения лесного хозяйства, прописали лесные питомники, прописали агроуходы, и каким образом добиться приживаемости".
Просто посадить саженец и не следить за ним, что будет дальше, этого мало, считает вице-премьер. Чтобы обеспечить грамотное и эффективное лесовосстановление, решено дать возможность лесхозам брать себе такие заказы на коммерческих условиях. Тогда, по мнению Виктории Абрамченко, недропользователи, владельцы линейных объектов и все, кто работают в лесах, смогут перепоручить эту непрофильную для себя деятельность специалистам.
"А вот лесники, люди, которые как раз отвечают за лесное хозяйство в составе большого лесного комплекса страны, должны этим заниматься", - подчеркнула Виктория Абрамченко.
Одобренный правительством законопроект предусматривает, что сроки обязательного лесовосстановления теперь будут увеличены с одного года до трех лет. Но только при условии, если помимо высадки молодых деревьев, за ними будут еще и надлежащий уход в течение как минимум тех же трех лет.