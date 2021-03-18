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18.03.2021 16:35
Рубрика: Общество

Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса

Текст: Алексей Дуэль
Отставание восстановления лесов от темпов их вырубки доходит до 400 тысяч га в год, всего стране надо восстановить лес на 35 млн га, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе стрима с участием экоактивистов и блогеров "Формула деления. Как пошерить ответственность за производство отходов?".
Фото: Пресс-служба Федерального экологического оператора/ТАСС Фото: Пресс-служба Федерального экологического оператора/ТАСС
Фото: Пресс-служба Федерального экологического оператора/ТАСС

"Сегодня правительство одобрило законопроект о лесовосстановлении, мы его готовили в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, - сказала Виктория Абрамченко. - Одна из задач этого законопроекта была как раз помочь бизнесу восстанавливать лес. Мы прописали там особенности ведения лесного хозяйства, прописали лесные питомники, прописали агроуходы, и каким образом добиться приживаемости".

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Просто посадить саженец и не следить за ним, что будет дальше, этого мало, считает вице-премьер. Чтобы обеспечить грамотное и эффективное лесовосстановление, решено дать возможность лесхозам брать себе такие заказы на коммерческих условиях. Тогда, по мнению Виктории Абрамченко, недропользователи, владельцы линейных объектов и все, кто работают в лесах, смогут перепоручить эту непрофильную для себя деятельность специалистам.

"А вот лесники, люди, которые как раз отвечают за лесное хозяйство в составе большого лесного комплекса страны, должны этим заниматься", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Одобренный правительством законопроект предусматривает, что сроки обязательного лесовосстановления теперь будут увеличены с одного года до трех лет. Но только при условии, если помимо высадки молодых деревьев, за ними будут еще и надлежащий уход в течение как минимум тех же трех лет.

Общество Экология Правительство Вице-премьеры

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