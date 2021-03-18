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18.03.2021 16:30
Рубрика: Общество

Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения

Текст: Алексей Дуэль

В рамках нацпроекта "Экология" должен появиться отдельный федеральный проект, который будет связан с экологической наукой и экологическим просвещением. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в ходе стрима с участием экоактивистов и блогеров "Формула деления. Как пошерить ответственность за производство отходов?".

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Мы в 2020 году с коллегами из Минприроды проанализировали нацпроект "Экология" и пришли к следующему выводу, что в нем не хватает блока, связанного с экологическим просвещением, блока, связанного с изменением культуры потребления, блока, связанного с изменениями климата и такой научной поддержки всех инициатив, которые есть в настоящее время в нацпроекте "Экология", - сказала Виктория Абрамченко.

Уже есть указ президента о подготовке федеральной научно-технической программы в сфере экологии и климата, добавила вице-премьер. В будущем может быть принят образовательный стандарт для системы среднего образования, чтобы дети с ранних лет осваивали навыки правильного с экологической точки зрения поведения.

"Чтобы он пошел непосредственно в наши школы и образовательные организации, нужно подготовить обращение на мое имя, чтобы я подготовила поручение, и мы сформировали такую команду из федеральных органов исполнительной власти, кто нам будет необходим для того чтобы реализовать это уже в практической плоскости", - предложила участникам стрима Виктория Абрамченко.

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