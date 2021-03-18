"Аффинаж" первым из звездных групп начал большой тур по России

Участники "Нашествия", соединившие в своей музыке электрогитары с баяном и тромбоном, романтики и изобретатели свежих гармоний - питерский "Аффинаж" стал одним из главных открытий нового русского рока "десятых". Самобытные музыканты, спасающие его от обыденности и трафаретности - редкие, кто умеет и выбить слезу, и окрылить надеждами, и удивить поэтическими образами. Спеть то надрывно, то тихо и смятенно, но так, что мурашки бегут...

Да, хитов у "Аффинажа" хватало всегда: "Я - печаль", "Не танцуй", "Спой мне", "Прыгаю-стою", "Котик", "Солнце"... Невероятной, типично русской душевности - тоже... Но ведь хочется, чтобы музыканты, сочиняющие отличные, любимые нами песни, иногда решались и делали какой-то невероятный и яркий шаг вперед! Да, одни не осмеливаются, у других не получается, а вот "Аффинажу" это удалось!

В прошлом году группа выпустила уже не просто диск отменных песен - 12 треков релиза "Мимо. Ранен. Убит" - это, по сути, музыкальная притча, драматический и музыкальный спектакль, в котором между песнями звучат фразы и диалоги главных героев, роли которых исполняют актеры и даже бывший менеджер Анатолия Крупнова и группы "Черный обелиск" Александр Юрасов.

Концертом 21 марта в столичном зале "Известия-Hall" музыканты продолжат гастрольный тур по России, который продлится несколько месяцев. Споют и в некоторых украинских городах, например в Харькове... А накануне большой московской премьеры фронтмен "Аффинажа" - певец и гитарист Эм Калинин ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Этим концертом вы продолжите тур по 30 городам, прерванный в прошлом году из-за пандемии. Изменится ли программа?

Эм Калинин: Да, мы успели сделать сет-лист иным, помимо того что сыграем весь альбом "Мимо. Ранен. Убит", представим и несколько новых песен, сыграем и очень редкие... Как мы пережили эти непростые времена, оставшись дома? Сочиняли и записывали новые песни. У меня их сложилось более тридцати. Конечно, вначале было тяжело: всеобщая депрессия и новости о заболевших погружали в глубокую апатию... Но коллектив продолжал движение. И я - вместе с ним...

Новый альбом - фактически музыкальный спектакль, похожий на притчу... И, пожалуй, только с одним радиохитом "Неправда"... Правы ли поклонники, решившие, что вы сделали парафраз на фильм "Брат-2" и 90-е?

Эм Калинин: Не знаю насчет сложности, но с точки зрения работы со звуком, исполнительского мастерства - это пока наша лучшая работа. Что касается радиохитовости, то, к сожалению, крупные радиостанции России жестко форматированы. И рок-музыка (именно рок, а не песенки в музыкальной оболочке русского блатняка, этакая пошленькая эстрадная самоиграйка) в радиоротациях - на задворках!

Жаль, что у нас не развита рок-культура и радио проморгало, к примеру, целое поколение альтернативной музыки.

Из условной рок-музыки в поле зрения СМИ только мастодонты, начавшие свою карьеру в 80-90-х. Некоторые как раз из тех, что выстрелили благодаря упомянутому "Брату-2". Что касается моего мнения, то половина диска "Мимо. Ранен. Убит" - радиохитовая. Разве что трек "Сотовый" чуть более авангардный. Но в наших российских реалиях эти песни не совсем форматная музыка.

Все эти годы вы шли от рока к фолку, изредка с вкраплениями джаза и душевной музыки... Это оттого, что у фолка и этники больше стилистических возможностей, чем у рока?

Эм Калинин: Сейчас мы существенно утяжелились по сравнению с началом "десятых". Но утяжелились еще не до предела. Разумеется, это не значит, что мы превратимся в метал-группу. Возможно, мы запишем и фанк-альбом, и диск легкой поп-музыки. У нас есть планы, но мы зачастую меняем их сходу. Есть материал, который мы тасуем, думая о новой пластинке. Поэтому "Аффинаж" универсален и мультижанров: нужен фьюжн - легко, а если жуткий неподъемный хоррор - то еще проще...

Как считаете, то, что вы переехали из Вологды в Питер, а не в Москву или Екатеринбург - сказалось на вашей музыке?

Эм Калинин: Я не знаю. Мы все музыканты. Полагаю, что мы занимались бы своей профессией, так или иначе. Но, быть может, не было бы группы "Аффинаж"...