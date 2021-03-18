Агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по мировой экономике, в том числе улучшило оценки по России.

Перспективы глобальной экономики улучшились благодаря усилению фискальной поддержки, адаптации к коронавирусным ограничениям и набирающей обороты вакцинации, отмечает агентство.

Fitch теперь ожидает, что мировой ВВП вырастет сразу на 6,1% в 2021 году (в декабрьском прогнозе было 5,3%), то есть на 2,5% превысит уровень докризисного 2019 года. Особенно заметно, с 4,5 до 6,2%, улучшен прогноз по США, где принят пакет стимулов на 1,9 трлн долларов. Прогноз по еврозоне остался без изменений (4,7%), по Китаю повышен с 8 до 8,4%, по развивающимся рынкам учета Китая - с 5 до 6%, по России - с 3 до 3,3%.

Ранее ОЭСР повысило прогноз по росту глобальной экономики до 5,6% (+1,4 п.п. по сравнению с декабрем), по России незначительно ухудшило оценку на 2021 год (до 2,7%) и повысило ее на 2022 год (до 2,6%).