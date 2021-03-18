Балетная афиша фестиваля в этом году включает всего четыре спектакля. Это "Жизель" Большого театра - результат исследовательских архивных изысканий Алексея Ратманского, "Дон Кихот", переработанный Рудольфом Нуреевым и перенесенный в театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Русские тупики-II" молодого хореографа Максима Петрова, которые ждут жюри в Петербурге в Мариинском театре. "Бахчисарайский фонтан" в этом ряду отвечает за советское наследие - спектакль Ростислава Захарова в 1934 году положил начало хореодраме, господствовавшей в середине ХХ века.

Несколько десятилетий его насаждали по всей территории СССР и ближайших окрестностей, как стихи Маяковского. А со сменой эпох избавились при первой же возможности, обвинив в ходульности и отсутствии танцев. Место в репертуаре для него было забронировано только в Мариинском театре, где он родился.

Петербуржцы и переносили балет на сцену Самарского театра - балетмейстер Дарья Павленко, не так давно танцевавшая обе главные партии, сценограф Андрей Войтенко и художник по костюмам Татьяна Ногинова, возвращавшие к жизни эскизы Валентины Ходасевич, художник по свету Александр Наумов. Их целью было восстановить спектакль во всем его многоцветии и подробностях. "Бахчисарайский фонтан" оказался балетным эквивалентом сталинского ампира со всем его пафосом, величием и велеречивостью. Многолюдные массовые характерные танцы и стройные неоклассические ансамбли, пантомимные диалоги "на бровях" и виртуозные вариации, зафиксировавшие трюковой взлет мужского героического танца, верховые поддержки, статичность массовки, избыточность ковров и массивность фонтанов - скромный театр, до недавнего времени практически отсутствовавший на зрительской карте, воспроизвел их со всей серьезностью. Экспертов "Золотой маски", вероятно, поразил масштаб самого замаха, так что "Бахчисарайский фонтан" получил целых шесть заветных позиций в списке претендентов на награды.

Цементировать спектакль своим звучанием оркестру под управлением Евгения Хохлова не позволило, вероятно, конкурсное волнение. На чужой, к тому же покатой сцене балет тоже чувствовал себя не так уверенно, как дома. Предательски дрожали руки в поддержках у опытнейшей Ксении Овчинниковой и молодого Игоря Кочурова. Не удалось воспроизвести знаменитые "щучки" и прыжки в кольцо номинированному за партию Нурали Диего Эрнесто Кальдерону Армьену, темпераментному выпускнику Московской академии хореографии из Панамы. Анастасия Тетченко заставила сожалеть, что получила партию тогда, когда ее покинул прыжок.

Тем не менее запоминаются своим потенциалом артисты второго плана - Максим Маренин и Илья Черкасов (Юноши), Гульнара Сагдеева и Дмитрий Сагдеев (Мазурка и Краковяк), Олеся Севостьянова (Танец с колокольчиками), а вся труппа танцует с таким стремлением воспроизвести все то, чему ее научили петербуржцы, что "Бахчисарайский фонтан" захватывает верой и самоотдачей.