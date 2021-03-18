Бастрыкин поручил проверить своих подчиненных после приема граждан

Сегодня Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел прием граждан в формате видео-конференц-связи. По традиции в нем приняли участие не только руководители подразделений центрального аппарата, но и руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, из-за которых на прием к Бастрыкину и попросились граждане.

На сегодняшнем приеме Александр Бастрыкин выслушал жителей Ханты-Мансийского автономного округа, Новгородской, Ивановской областей, Бурятии.

Женщина из Ханты-Мансийского автономного округа не согласна с прекращением преследования фигурантов уголовного дела о причинении тяжкого вреда ее сыну, от которого он умер. Преступление было совершено еще в 2015 году, но до сих пор нет результатов расследования, подозреваемые сбежали от следствия и сейчас находятся в федеральном розыске, а часть вещественных доказательств по делу были утрачены.

Глава СК раскритиковал работу подчиненных и поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата ведомства. Также он поручил назначить служебную проверку деятельности следователя регионального управления, у которого было это уголовное дело, в том числе на предмет изучения причин утраты доказательств.

Супружеская пара из Бурятии тоже потеряла сына. Юноша погиб в 2019 году, его тело нашли на улице с травмами. Родители категорически не согласны с версией следствия о несчастном случае и настаивают, что их сын погиб в результате преступления. Александр Бастрыкин остался недоволен работой следственных органов в Республике Бурятия. Вопросы у него вызвали назначенные экспертизы и поставленные в них вопросы. Председатель СК России поручил назначить служебную проверку нескольких сотрудников СУ СК России по Республике Бурятия, а уголовное дело - передать в центральный аппарат для дальнейшего расследования.

Жительница Новгородской области пожаловалась на ход расследования уголовного дела о смерти ее матери. Женщина поступила в больницу на плановую операцию в октябре 2019 года. Но во время лечения возникли осложнения, и в январе 2020 года пациентка скончалась. Дочь отметила, что долгое время следственные органы отказывали в возбуждении уголовного дела, которое было возбуждено лишь в ноябре 2020 года по статье "Причинение смерти по неосторожности". Однако срок привлечения к уголовной ответственности по этой категории преступлений составляет два года.

Александр Бастрыкин раскритиковал подчиненных за волокиту по делу, несмотря на однозначный вывод судебно-медицинской экспертизы о наличии причинно-следственной связи. Он поручил передать уголовное дело в центральный аппарат и завершить его в кратчайшие сроки для последующего направления в суд. Это уголовное дело Председатель СК России поставил на личный контроль, а в отношении сотрудников СУ СК по Новгородской области поручил назначить служебную проверку.

"Принцип оперативности - вот основной принцип расследования. Мы действуем в строгих временных рамках, и вы должны помнить об этом, чтобы лица, возможно, виновные в совершении преступления, не ушли от ответственности только потому, что срок давности привлечения к уголовной ответственности истек", - отметил Александр Бастрыкин, обращаясь к подчиненным.

Потом Александр Бастрыкин заслушал сотрудников СК России по Ивановской области о ходе расследования преступления прошлых лет. Сын погибшего в 2011 году сторожа недоволен, что следствие по уголовному делу об убийстве отца неоднократно приостанавливалось. Тело мужчины с травмой было обнаружено во время тушения пожара на территории гаража СПК "Климушкинский". Но до сих пор не установлены организаторы поджога и подозреваемые в убийстве сторожа.

Александр Бастрыкин потребовал в течение месяца представить подробный доклад о результатах расследования. По всем уголовным делам, о которых на приеме говорили граждане, к расследованию по поручению главы СК России подключились криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

"Моя позиция известна давно. Если самим трудно справиться с расследованием, доложите об этом в центр, и мы поможем разобраться в ситуации. Мы тесно работаем с МВД, с ФСБ. Наши криминалисты имеют в своем арсенале самую современную технику, с помощью которой повысилось качество раскрываемости преступлений, в том числе преступлений прошлых лет", - напомнил глава СК России.

В завершение совещания Александр Бастрыкин отметил, что каждый заявитель должен получать незамедлительную и четкую реакцию на свое обращение, будь оно в телефонном режиме, бумажной форме или поступило через Интернет. Кроме того, в связи с ростом количества граждан, стремящихся попасть на личный прием Председателя СК России, Александр Бастрыкин принял решение увеличить количество таких приемов.