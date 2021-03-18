Безработные выпускники вузов в РФ получат поддержку

"Единая Россия" подготовит поправку к закону о занятости, чтобы выпускники вузов, испытывающие трудности с поиском работы, смогли получить дополнительную поддержку. Так, на партийном общественном обсуждении законопроекта о совершенствовании сферы занятости населения прозвучало предложение о необходимости расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и сузов.

"Я выдам маленький секрет: мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно заключение правительства, а значит работа могла бы затянуться и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению, очень хорошо, что такое предположение высказывают регионы, оно будет предложено в качестве поправки", - сказал первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.