Тобольские медики добираются в труднодоступные районы на "КАМАЗах", а в Свердловской области - для этого отрядили целый автопоезд.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" выездные бригады проводят профилактические осмотры и оказывают своевременную помощь в самых отдаленных селениях.

От Тобольска до крайней точки Заболотья, труднодоступной, но все же обжитой территории, - каких-то 150 километров. На легковушке да по хорошей трассе - полтора часа, не больше. Но медикам из областной больницы N 3 приходится тратить все три, иногда больше, а ехать на "КАМАЗах" по зимнику.

Открыт он с конца декабря до середины марта. За это время врачам надо успеть оценить здоровье почти двух тысяч человек. В остальные месяцы экстренную, неотложную и другие виды помощи рыбакам и охотникам оказывает санавиация.

"Выездная бригада формируется накануне командировки, - объясняет начальник службы по организации медпомощи населению Олег Соснихин. - Вчера работала педиатрическая, через несколько дней поедет терапевтическая, чуть позже - с хирургом, неврологом, эндокринологом, кардиологом, офтальмологом".

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" облбольница для этой цели была оснащена пятью мобильными комплексами. В парке есть передвижные маммограф, флюорограф, общий центр здоровья, центр женского здоровья, ФАП с аппаратами УЗИ и измерения внутриглазного давления. "Такая техника есть только у нас, поэтому помогаем коллегам из Вагая и Увата", - добавляет Соснихин.

Тобольские медики обучили активистов из дальних домовых хозяйств оказывать первичную доврачебную помощь. Пока медики катят по зимнику, сосед присмотрит за соседом.

Используют "КАМАЗы" и медики Свердловской области. На эту громадину, чтобы попасть на прием к кардиологу, пришлось забраться жительнице поселка Прогресс Зинаиде Шепило. Правда, с комфортом, по лесенке, без усилий. Ведь это - специально созданный медицинский комплекс с проходимостью внедорожника.

"Очень удобно, когда специалисты приезжают. Я сразу двух специалистов прошла и ЭКГ сдала. И даже прививку от ковида", - радуется Зинаида Шепило. Поселок Прогресс находится в лесах на берегах Чусовой в трех десятках километров от райцентра. Недавнее прибытие автопоезда "Здоровье" из четырех мобильных медицинских комплексов стало для сельчан главным событием этого года.

Это дало возможность жителям глубинки получить медуслуги "оптом". Благодаря своевременному обследованию врач у нескольких сельчан обнаружил начальную стадию катаракты. Однако поселок Прогресс - не единственный в этом году, куда бригада врачей прибыла на автопоезде. Медики провели комплексные приемы тысячи жителей старинных поселков Шаля, Староуткинск, Новоуткинск. Автопоезд будет курсировать круглогодично.

Маммограф для Чердыни

Пенсионер Николай Петров из поселка Нагорнский Пермского края очень доволен, что к ним прибыл передвижной флюорограф. Он объяснил "РГ", что уже лет пять не мог попасть на это обследование. И ехать далеко, и обстоятельства не позволяли. Подобные выезды в плановом порядке начались в Прикамье с февраля этого года. Хотя сама система выездных бригад не новинка.

Как пояснили в региональном минздраве, до обеда машина с флюорографом на колесах находится рядом с поликлиникой, а потом отправляется в деревни и поселки. За день успевают принять до 70 человек. Услуга очень востребована, ведь таких как Николай Петров, которые не проходили диагностику легких годами, в отдаленных поселках много. В марте в крае появилась еще одна машина, которая укомплектована не только флюорографом, но и маммографом. Первые выезды таких "машин-гибридов" сделаны в самые северные районы края - Чердынь и Красновишерск.