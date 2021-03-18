Блинкен и Остин требуют от Южной Кореи переформатировать внешнюю политику

Начавшийся визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина в Сеул подтвердил худшие опасения южнокорейского руководства: под маской улыбок, рукопожатий и громких слов о "незыблемом американо-корейском военном союзе" гости из Вашингтона уже дали понять, что США ждут от Южной Кореи существенной корректировки ключевых направлений внешней политики Сеула, даже если это не отвечает интересам самой Кореи.

Когда в США в ходе драматичной президентской гонки победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, то подавляющее большинство в Южной Корее, включая правительство страны, вздохнули с облегчением. Действия Дональда Трампа, которые шли вразрез с классической моделью логики поведения "главного союзника", сильно измотали корейцев и надоели им. От Байдена ждали и ждут предсказуемой позиции и в целом взаимопонимания и восстановления дружбы США и РК, которая стала давать трещины из-за некоторых "нестандартных" шагов Трампа. Потому визит сразу двух ключевых министров новой администрации США, которые возглавляют внешнеполитическое и военное ведомства, в Корее ждали с нетерпением и надеждой. Так ждут старых добрых друзей, которые, внезапно исчезнув на несколько лет, вдруг вернулись - ты им рад и надеешься, что все теперь будет хорошо и здорово, а отношения будут еще более безоблачными и братскими. "Старые друзья" же сразу дали понять корейцам, что обниматься они готовы, а вот все остальное будет уже так, как надо им, то есть "друзьям-гостям", даже если у принимающей стороны были другие планы на жизнь.

Прибыв в среду в Сеул, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин не стали терять времени, проведя сразу же встречи со своими коллегами - главой МИД Республики Корея Чон Ы Ёном и министром обороны Со Уком. Да, и Блинкен и Остин в беседе со своими визави и перед журналистами не уставали повторять, что "теперь не о чем беспокоиться", "прежние США вернулись", "американо-южнокорейский альянс будет железобетонным и вечным", но тут же обозначили, что "бесплатный альянс" бывает только в мышеловке. Только если Трамп с присущей ему логикой бизнесмена требовал от Южной Кореи "просто денег" за оплату пребывания войск США на Корейском полуострове, то у новой администрации плата будет иной - серьезная корректировка внешнеполитической стратегии Южной Кореи в отношении ключевых стран и безоговорочное следование в фарватере стратегии того самого "железобетонного альянса", только в той форме, в которой видит этот союз Вашингтон.

Если говорить более конкретно, что уже в первый же день и Блинкен и Остин подчеркнули, альянс должен противостоять "угрозам" со стороны Китая и Северной Кореи. Оба министра в разных выражениях, но очень недвусмысленно высказались по поводу как Китая, который "использует принуждение и агрессию", так и КНДР, которая совершает "широкомасштабные и массовые преступления против своего народа". Кроме того, была подчеркнута необходимость совместных усилий всех союзников и дружественных держав, включая Японию, Корею. Эмиссары из Вашингтона также вспомнили о "мире и процветании в Индийском-Тихоокеанском регионе", что было воспринято как недвусмысленный намек на необходимость продвижения направленной против Китая американской инициативы QUAD, где участвуют США, Япония, Индия и Австралия, и куда также пытаются привлечь теперь и Южную Корею.

А теперь постарайтесь понять, что почувствовали южнокорейские министры и правительство в целом, которое, во-первых, категорически не хочет портить отношений с Китаем и ввязываться с противостояние США-КНР на чьей-либо стороне, во-вторых, изо всех сил пытается возобновить диалог с Северной Кореей и наладить хоть какое-то сотрудничество, а потому всячески избегает провоцировать Пхеньян, в-третьих, имеет свои серьезные счеты с Японией и категорически не хочет сотрудничать с ней как минимум в сфере безопасности и обороны, отказываясь от восстановления трехстороннего военного союза Вашингтон-Токио-Сеул, и, в-четвертых, не желает присоединяться к QUAD.

Проще говоря, сразу по приезду и после обмена красивыми фразами о "нерушимой дружбе", "союзе", после широких улыбок и рукопожатий Энтони Блинкен и Ллойд Остин выставил южнокорейцам свой "счет" - меняйте самые ключевые направления своей внешнеполитической стратегии в отношении Китая, Северной Кореи, Японии, региональной безопасности и еще много чего.

Несколько дней назад США и Южная Корея подписали договор, который Сеул и Вашингтон не могли согласовать во времена Дональда Трампа и что очень сильно нервировало корейцев - договор, который определял, какую сумму будет платить Корея за пребывание военного контингента. Если говорить точнее, какую часть из этих расходов Сеул возьмет на себя, а какую Вашингтон. Трамп требовал пять миллиардов долларов, а корейцы соглашались на "чуть более миллиарда". Но вот пришли к власти в США демократы с Байденом, которые всегда говорили, что "Трамп гонит горячку", и согласились фактически на условия Сеула, которые предлагал повысить свою долю на 13 процентов. Это вызвало эйфорию в Южной Корее, и лишь некоторые из местных экспертов предупреждали, что итоговый "счет" может оказаться куда более серьезным.

Сложно сказать, как спали с 17 на 18 марта южнокорейские министры и президент, но высока вероятность, что им непросто было заснуть, так как обдумать приходится многое. В какой-то степени получается, что с Трампом было проще - ему нужны были просто деньги, которые, честно говоря, Сеул в итоге мог бы найти, но остальные требования Вашингтона можно было саботировать.

Новая команда в США уже дала понять, что теперь такой номер не пройдет: Вашингтон уступил Сеулу в споре о расходах на американских военных и теперь очередь Южной Кореи раскошелиться, но счет оказался огромным. У корейцев сейчас настроение такое, как когда "друг" сначала вас угостил вас булочкой в школьной столовой, а в качестве ответного "хода" с вашей стороны выбрал ресторан с лобстерами и черной икрой. И платить теперь уже придется Южной Корее.

Можно предположить, что беседа президента РК Мун Чжэ Ина с Блинкеном и Остином, которая запланирована на четверг 18 марта, будет очень непростой, по крайней мере для южнокорейского лидера. Прибывшие из Вашингтона друзья фактически потребовали Южной Кореи переформатировать если не всю, то очень значительную часть внешней политики Сеула и тут уже торговаться куда сложнее, чем с Трампом.