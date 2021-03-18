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Рубрика: В мире

Более 20 американских штатов подали коллективный иск против Байдена

Текст: Алексей Чуриков

Суд Техаса зарегистрировал коллективный иск против администрации президента США Джо Байдена, оспаривающий законность отмены строительства американо-канадского нефтепровода Keystone-XL. Генеральные прокуроры 21 американского штата убеждены, что нынешний глава Белого дома превысил свои должностные полномочия, поскольку вопрос о закрытии такого проекта не лежит в его компетенции. Напомним, что указ о прекращении строительства нефтепровода был подписан Байденом в числе первых в день его инаугурации.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Согласно иску, у президента США недостаточно полномочий в сфере регулирования подобных международных проектов, которые затрагивают интересы многих американских штатов. "Одностороннее решение исполнительной власти отозвать разрешение на строительство Keystone XL противоречит конституционным принципам, на которые штаты согласились во время ратификации. Решение исполнительной власти также посягает на способность штатов управлять и контролировать земли в пределах своих границ", - говорится в иске.

В нем также утверждается, что Байден превысил свои полномочия. Это связано с тем, что строительство такого нефтепровода, проходящего через государственную границу, затрагивает не только вопросы межгосударственной торговли, но и торговли и взаимоотношений между американскими штатами. А эти вопросы, согласно конституции, лежат в компетенции Конгресса США.

Генпрокуроры также утверждают, что значительные финансовые потери от отмены строительства понесут не только те штаты, где должен был пройти нефтепровод, но и другие штаты США. Речь идет о "десятках миллионов долларов", которые могли бы поступить в бюджет штатов в виде налогов и иных косвенных выплат, не говоря уже о потере тысяч рабочих мест.

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