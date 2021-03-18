Болгария введет жесткий карантин с 22 марта

По словам министра, закроются кафе и рестораны, торговые и фитнес-центры, бассейны, музеи и галереи, все заведения индустрии развлечений, включая игровые залы казино. Будут работать только продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки, банки, страховые компании и офисы мобильных операторов. Заказывать еду разрешено навынос или с доставкой на дом. Владельцы отелей, где уже заселились постояльцы, обязаны обеспечить их завтраками и обедами в номерах. Запрещается проводить любые семинары, конкурсы, тренинги, выставки. Не допускается организация торжеств частного характера с участием более 15 человек. Все коллективные и спортивные мероприятия как в помещении, так и на открытом воздухе будут проходить без зрителей. Приостановлено проведение групповых туристических поездок. Закрываются школы, детские сады и ясли, а также прекращаются внеклассные занятия. То же самое касается вузов с исключением для студентов медицинских профессий, которые все же смогут посещать лекции очно и сдавать экзамены.

При этом Ангелов признал, что десять дней - это "минимальный срок", на который вводятся жесткие ограничения. "Я не хочу быть гадалкой, которая занимается предсказаниями и играет с психикой людей. Мы следим за каждой тенденцией и принимаем решения по мере необходимости", - отметил чиновник. Ранее премьер Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить вакцинацию от ковида препаратом AstraZeneca до экспертизы Европейского агентства лекарственных средств.