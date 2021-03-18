В Британии бурно обсуждают проект закона "О полиции, преступности, приговорах и судах", который консерваторам удалось провести через палату общин. Депутаты-тори проголосовали в его поддержку почти в полном составе - "за исключением трех мятежников", пишет The Daily Mirror. Самый резонансный раздел посвящен беспрецедентному расширению полномочий полицейских во время акций протеста. В правительстве настаивают, что отныне они прописаны более конкретно и четко, а значит - документ принимается в интересах общества. Однако критики (в их рядах оказались даже некоторые представители полиции и юстиции, а также экс-премьер Тереза Мэй) опасаются небывалого наступления на демократию и права граждан.

Отныне полицейские в Англии и Уэльсе получают право устанавливать точное время начала и окончания демонстраций, диктовать их участникам маршрут передвижения и вводить "ограничения на шум". Причем эти требования могут применяться не только к массовым акциям, но даже к одиночным пикетам. "Допустим, посреди улицы стоит оратор с плакатом и просто излагает свои взгляды. Если он откажется следовать указаниям полиции о том, как проводить свой протест, его могут оштрафовать на сумму до 2500 фунтов стерлингов", - объясняет BBC. Преступлением будет считаться любое нарушение предписаний, о которых демонстранты должны быть в курсе, даже если им о них никто не рассказывал.

В законе впервые появляется такой состав уголовного преступления, как "умышленное или неосторожное нанесение вреда обществу", и его можно трактовать максимально широко. Самое большое возмущение правозащитников вызвал пассаж о том, что любое "причинение раздражения третьему лицу без серьезных причин" (в переводе с бюрократического - нарушение порядка) может караться тюремным заключением сроком до десяти лет. "В теории это делает любого участника демонстрации потенциальным преступником", - отмечает The Daily Mirror. Кстати, такое же наказание предусмотрено за вандализм в отношении исторических монументов. Так что любителям повоевать с памятниками, чьей жертвой в Бристоле прошлым летом пала - причем буквально - статуя почетного жителя города и по совместительству работорговца XVII века Эварда Колстона, придется крепко призадуматься. Наконец, до трех месяцев ареста грозит протестующим, которые блокируют трассы, мешая движению, или используют громкоговорители у ворот парламента.

В британском кабмине не скрывают, что принимали закон с прицелом не допустить повторения событий 2018-го и 2019 года, когда активисты экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") стихийно захватывали в Лондоне дороги и мосты через Темзу, с которых полицейские только и успевали снимать бунтарей. К слову, Extinction Rebellion вместе с единомышленниками из движения Black Lives Matter уже выпустили гневное воззвание, в котором действия британского правительства названы "неприкрытой попыткой построить авторитарное государство, где голоса простых людей будут заглушаться репрессиями со стороны государства".

Правда, еще есть шанс, что в профильном комитете из документа все же уберут самые спорные пассажи, прежде чем он отправится на утверждение в палату лордов. Так что никто пока точно не знает, в каком виде он будет принят окончательно. "Небрежность, с которой был разработан этот законопроект, заставила бы диктатора покраснеть", - в сердцах заявил депутат от Демократической юнионистской партии, бывший лорд-мэр Белфаста Гэвин Робинсон. Разумеется, против закона - почти с такими же формулировками - выступили и лейбористы. Как заявил теневой министр юстиции Дэвид Ламми, правительство пытается провести через парламент "плохо продуманные меры непропорционального контроля над правом на протест". Даже бывший премьер Британии от Консервативной партии Тереза Мэй не проявила солидарности с коллегами и заявила, что боится "непреднамеренных последствий" новой правоприменительной практики.