Бутина представила фонд, который будет бороться за права россиян за рубежом

Член Экспертного совета при федеральном омбудсмене Мария Бутина представила фонд "Своих не бросаем", целью которого является возвращение на родину россиян, попавших в заключение за рубежом, а также борьба за права соотечественников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в других странах.

"Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, - цитирует слова Бутиной РИА Новости. - 10 марта 2021 года мы получили уведомление об официальной регистрации фонда от Министерства юстиции РФ".

Фонд, как напомнила общественница, был создан ее семьей во время ее заключения в тюрьме в США.

"Фонд появился для того, чтобы помочь моей семье поддержать меня в тяжелой ситуации... Когда я вернулась, буквально сразу, спустя несколько дней, ко мне стали обращаться родственники россиян, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, как и я когда-то, в заключении за пределами нашей родины", - пояснила она, уточнив, что более года работала с самыми разными случаями. И эта работа придала ей уверенности в том, что фонд должен продолжить свое существование.

Среди поставленных фондом задач - борьба "за полное оправдание" журналистов из Латвии, которые сотрудничали с российскими СМИ.