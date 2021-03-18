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18.03.2021 23:28
Рубрика: Спорт

Пояс нужно вернуть

Петр Ян готовится к скорому реваншу
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 58(8409)
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян, который потерял свой пояс из-за запрещенного приема в бою с американцем Алджэмейном Стерлингом, заявил, что реванш состоится через несколько месяцев.

- Ведем переговоры. В ближайшие 2-3 месяца, то есть в мае - июне, планируем провести реванш, - сообщил Ян на пресс-конференции.

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Ян также отметил, что его команда не стала подавать апелляцию на его дисквалификацию. Веры в то, что решение могут изменить, не было. Напомним, что Петр нанес удар коленом в голову соперника, который имел три точки опоры. Рефери не ограничился штрафом, так как Стерлинг долго не мог прийти в себя. Однако россиянин считает, что тот симулировал.

- Неприятно, что случилась такая ситуация, что допустил ошибку и получил наказание, - отметил экс-чемпион. - Но я настроен забрать свой пояс обратно.

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