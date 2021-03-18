Центр стратегических разработок будет реорганизован ради Стратегии-2030

Правительство планирует привлечь Центр стратегических разработок (ЦСР) к подготовке Стратегии изменений (стратегии социально-экономического развития России до 2030 года), поэтому центр ждет реорганизация, включая пересмотр портфеля проектов, сообщил ТАСС источник в Минэкономразвития РФ. Это подразумевает и кадровую оптимизацию самого ЦСР. В министерстве "РГ" подтвердили эту информацию.

В 2016-2018 годах ЦСР под руководством Алексея Кудрина готовил стратегию развития России на период до 2024 года, позже в число учредителей ЦСР вошло Минэкономразвития, в сентябре 2020 года ЦСР возглавил Владислав Онищенко, который ранее руководил Аналитическим центром при правительстве.

"Реорганизация в ЦСР синхронизирована с реформой институтов развития и административной реформой, в рамках которой в Минэкономразвития уже сокращено почти 100 штатных единиц", - сказал собеседник ТАСС.

К числу новых задач, которые ставят перед ЦСР, относятся методологическая поддержка и аналитическое сопровождение разработки фронтальной стратегии социально-экономического развития России и формирование центра компетенций по реализации климатической политики.

Реформа институтов развития была запущена председателем правительства Михаилом Мишустиным осенью 2020 года. Потребность в реформе была вызвана в том числе и результатами анализа деятельности институтов развития, закрепленных за Минэкономразвития. Оценка проводилась за 2019 год, в том числе по соответствию результатов деятельности национальным целям, объему привлеченных внебюджетных средств, эффективности использования бюджетных средств.