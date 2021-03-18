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18.03.2021 17:06
Рубрика: Власть

Чернышенко: Во "второй пакет" поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры

Текст: Ирина Алпатова

В новый перечень мер поддержки российских ИТ-компаний вошло 64 меры, которые государство проработало вместе с отраслью, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями ИТ-бизнеса.

Фото: Пресс-служба президента РТ
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Новые предложения позволят выровнять условия международной конкуренции, в том числе за счет регулирования спроса на российские ИТ-решения, стимулирования внедрения российского ПО и снижения издержек ИТ-компаний.

"Для государства важность этих мер не менее значима, так как они дают широкие возможности для импортозамещения, формирования основ национальной информационной безопасности, а также способствуют развитию экономики страны и достижению национальной цели - цифровой трансформации", - отметил Чернышенко.

Он напомнил, что "первый пакет" мер включал два основных направления - "налоговый маневр" (уменьшение налога на прибыль с 20% до 3%, снижение тарифов страховых взносов с 14% до 7,6 и другие налоговые послабления) и финансовые меры поддержки разработки и внедрения отечественных ИТ-продуктов. В 2020 году на новые разработки ИТ-продуктов и их внедрение были выделены гранты на 6,9 млрд руб., поддержку получило более 300 проектов. Сформирован портфель проектов на внедрение российских решений для льготного кредитования на 34,7 млрд руб.

Для развития диалога с ИТ-отраслью запущена информационная платформа на базе Битрикс24 "Есть идея". Доступ к ней получили уже 274 ИТ-компании и профильные отраслевые ассоциации.

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