Что будет с рублем после заседания Банка России

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе. Однако общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней. Ожидаем, что до конца марта рубль будет колебаться в диапазоне 73-76 к доллару и 87-90 к евро.

Большинство участников рынка ожидает, что Банк России на заседании 19 марта сохранит ключевую ставку на историческом минимуме в 4,25% годовых и укажет на постепенное возвращение ставки в нейтральный диапазон 5-6%. Мы полагаем, что ЦБ может удивить рынок и оказаться более жестким, чем текущие ожидания. Считаем, что регулятор может поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% и указать на более быстрое возвращение ставки в нейтральный диапазон 5-6%.

Мы ожидаем, что Банк России в эту пятницу начнет цикл повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции. К концу этого года ключевая ставка, по нашим оценкам, достигнет 5%. В базовом сценарии ожидаем, что в следующем году ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и своего пика ключевая ставка достигнет в 2023 году на уровне 6%.

Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, включая ставки по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под все еще исторически низкие ставки.

Если наши ожидания более резкого ужесточения монетарной политики подтвердятся, то краткосрочно это может быть негативно для рубля. Российская валюта может в моменте ослабнуть на полпроцента из-за выхода ряда инвесторов из российских облигаций. Однако в среднесрочной перспективе более высокие процентные ставки сделают рублевые активы более привлекательными для инвесторов и поддержат рубль.

Реальная отрицательная процентная ставка (за вычетом текущей инфляции) стала одной из причин, которая не позволила рублю укрепиться в этом году, несмотря на ралли на нефтяном рынке. С начала года цены на нефть Brent выросли на 30%, тогда как рубль к доллару практически не изменился. Свой вклад в сдерживание укрепления рубля вносят и покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Инфляция продолжает отдаляться от целевого уровня ЦБ в 4%. По итогам февраля Росстат зафиксировал рост потребительских цен на уровне 5,7% год к году. К концу марта, по нашим оценкам, годовая инфляция может остаться вблизи 5,7%. Ожидаем, что годовая инфляция большую часть года будет оставаться выше 5% и на конец года составит 4,7%.

Таким образом, если Банк России к концу года повысит ключевую ставку до 5%, то реальная процентная ставка выйдет на положительную территорию только к концу года. В любом случае увеличение реальной процентной ставки является позитивным фактором для рубля.

В долгосрочном периоде изменение курса рубля к доллару определяется разницей между инфляцией в России и инфляцией в США. Инфляция в России выше, чем в США, поэтому в долгосрочном периоде рубль слабеет к доллару. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России позволит сдержать рост потребительских цен и поддержать рубль.

Также позитивными факторами для рубля в марте являются сильный текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть, низкие выплаты по внешнему долгу. В этом году поддержку рублю оказывают частично закрытые внешние границы из-за пандемии коронавируса, что снижает спрос на валюту для туризма.

Кроме этого, поддержку рублю оказывают постепенные смягчения условий сделки ОПЕК+. В марте Россия получила возможность увеличить добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки, до 9,25 млн баррелей в сутки. С 1 апреля Россия может нарастить производство нефти еще на 130 тысяч баррелей в сутки, до 9,38 млн баррелей в сутки. Вероятно, что в мае страны ОПЕК+ продолжат смягчать ограничения на добычу на фоне набирающей ход вакцинации от COVID-19 и восстановления спроса на топливо. Это позволит России повысить экспорт и увеличить приток валютной выручки в страну, что позитивно для курса рубля.

В то же время против рубля играет общая слабость валют развивающихся стран на фоне укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США. Отметим, что благодаря высоким ценам на нефть рубль в этом году выглядит сильнее большинства валют развивающихся стран. В среднем сопоставимые валюты-аналоги с начала года ослабли к доллару на 3%, тогда как рубль укрепился на 1%.

Индекс доллара DXY с начала года вырос на 2,2% благодаря уверенному восстановлению экономики США, повышению инфляционных ожиданий и растущих опасений, что ФРС начнет более раннее сворачивание монетарных стимулов. На этом фоне резкий рост доходностей гособлигаций США привел к распродаже на долговых рынках развивающихся стран, включая российский рынок.

Также фактором неопределенности остается политика администрации США в отношении России. Вашингтон продолжает прорабатывать новые ограничительные меры, в том числе в отношении газопровода "Северный поток-2". В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких санкций (например, на госдолг или банки) от администрации Байдена. Однако, повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам.

Ожидаем, что повышение общего уровня инфляции в мире, рост рыночных ставок и ужесточение финансовых условий продолжится в этом году. Это будет оказывать поддержку доллару и давить на валюты развивающихся стран. Считаем, что цены на нефть во второй половине года будут несколько ниже текущих уровней из-за увеличения предложения, однако, альянс ОПЕК+ удержит котировки Brent выше 60 долларов за баррель.

Вторая половина года традиционно более слабая для рубля, в том числе из-за увеличения выплат по внешнему долгу и дивидендов иностранным инвесторам. Кроме этого, по мере восстановления экономики и открытия внешних границ будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. Ожидаем умеренного ослабления рубля к концу года до 77 к доллару и 90 к евро.