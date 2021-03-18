Пожалуй, ключевой вопрос, на который ни президент США, ни его окружение не дали ответа, - понимает ли Джо Байден, что перешел в среду ту "красную черту", за которой язык дипломатии перестает быть таковым. И то, что мы с удивлением наблюдали на предвыборных дебатах в Америке, когда претенденты на высший пост в государстве не скупились на площадную брань и унизительные уколы в отношении друг друга, абсолютно неприемлемо, когда они говорят о лидерах иностранных государств.

Теперь эксперты гадают, является ли провокационно-оскорбительный ответ Байдена на вопрос о российском президенте продуманной линией Белого дома, взявшего курс на полный разрыв отношений с Россией, или же это следствие пожилого возраста и особенностей мышления американского лидера. Причем, что, наверное, выглядит обидным для Байдена, многие списывают его по меньшей мере неосторожное высказывание в адрес российского лидера на берущее свое годы. В этой связи вспоминается, как совсем недавно перед телекамерами Байден забыл имя своего министра обороны, а заодно название Пентагона. Особую пикантность произнесенному Байденом "ммм, да" в отношении Путина придает его дальнейшая попытка исправить прозвучавшую "неловкость". В частности, во время того же интервью ABC News, обвинявший Россию во вмешательстве в американские выборы, Байден внезапно объявил, что можно делать два дела одновременно. То есть сотрудничать с Москвой в тех областях, где есть "совместная работа в наших общих интересах". И напомнил о решении его администрации продлить с Москвой Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях. Иными словами, предложил Кремлю не обращать внимания на его предыдущие оценки, чтобы окончательно не похоронить диалог между странами.

Но совершенно не обращать внимания на оскорбительные высказывания Байдена, списав их исключительно на старческие болезни, в России, разумеется не могли. Мнение российского экспертного сообщества разделилось - одни полагают, что Байден понимал, что делает, и его обвинения - вызов российскому лидеру, причем вызов личный. Тем более в интервью Байден вспоминал о своих беседах с Путиным и всеми силами старался подчеркнуть - с Кремлем он ведет беседы исключительно с позиции силы. А значит, дипломатическая повестка в отношении США на ближайшее время теряет смысл и России следует "заморозить" отношения с Вашингтоном до тех пор, пока тот сам не прояснит, что происходит в российско-американских отношениях.

Другая точка зрения - высказывания Байдена рассчитаны на внутреннюю аудиторию и не следует экстраполировать их на реальную внешнюю политику. По большому счету отношения между Москвой и Вашингтоном после победы Байдена на выборах развиваются по тому негативному сценарию, который предсказывало большинство аналитиков, - от плохого к худшему с незначительными просветами, когда дело касается событий в третьих странах. Причем обе стороны стараются не афишировать ведущийся между ними диалог, чтобы избежать политических рисков.

20 марта посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила этот шаг стремлением Москвы не допустить необратимой деградации в отношениях с Вашингтоном и желанием наметить пути выправления ситуации. Но также нельзя исключать, что консультации Антонова в Москве затянутся в связи с планами Белого дома принять в отношении России новую порцию необоснованных санкций.

Многое будет зависеть от того, как далеко готова зайти американская администрация в своем стремлении обрубить связи с Москвой

Многое будет зависеть от того, как далеко готова зайти американская администрация в своем стремлении обрубить связи с Москвой ради призрачной надежды на смену власти в Кремле. На данный момент пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась дать разъяснение, были ли оскорбительные слова Байдена в адрес Путина метафорой. Байдену можно только посочувствовать - каков бы ни был уровень американской медицины, постоянно поддерживать адекватность престарелого президента искусственным путем невозможно. Главу государства, которого, по всей видимости, преследует необратимая деменция, всячески оберегают от публичных встреч, переговоров, он не склонен наносить государственные визиты. Ну а уж пресс-конференции для не владеющего собой и часто теряющего нить разговора Байдена это сущий кошмар. Почти 100 дней, проведенных им в полуизоляции. Такого в истории Соединенных Штатов еще не было. Но мысль о сочувствии исчезает, когда задумываешься над тем, какой разрушительный вред может принести не только Штатам, бог с ними, всему миру президент с таким недугом. Вчерашнее бормотание Байдена - лишний тому пример. Видимо, об этих нюансах российско-американских отношений и пойдет речь на консультациях посла Анатолия Антонова в Москве.

Мнения

Вячеслав Володин, спикер Госдумы:

- Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну! Заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может вести себя руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено. Объяснение этому можно найти только одно: все, что делают США для создания проблем нашей стране - санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела, - все провалилось. Это истерика от бессилия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

- Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он [Байден] однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого.

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации:

- Такого рода заявления (Байдена) неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны. Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль. Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такую позицию занял президент страны, которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тысяч человек. Прокомментируете, господин Байден?

Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Российско-американские отношения и так переживают те времена, когда говорят об их отсутствии. Куда хуже, куда ниже? Конечно, говорят, что если Господь хочет кого-то наказать, он его лишает разума. В последнее время президент США Джо Байден действительно демонстрирует, что он не в самой лучшей интеллектуальной форме, мягко говоря. Но оскорбления в адрес главы великой державы, ядерной державы, державы, от которой зависит очень многое на планете Земля, это просто беспрецедентно.