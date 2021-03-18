ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму

Центризбирком дал старт конкурсу на создание логотипа и слогана предстоящей федеральной избирательной кампании. Голосование за проекты пройдет онлайн, победитель и финалисты получат дипломы.

"ЦИК России проводит конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва", - сообщила комиссия в своем Telegram-канале.

К участию в конкурсе приглашаются студенты российских вузов очной формы обучения. Заявки от авторов принимаются до 15 апреля 2021 года, онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 4 по 14 мая 2021 года.

Согласно условиям, размещенным на сайте Центризбиркома, одним участником может быть подано не более трех заявок. Слоган кампании должен содержать не более семи слов, что же касается логотипа, то тут свободу творчества ограничивает только законодательство.

Конкурсная заявка, содержащая недостоверную и провокационную информацию, символы, призванные возбуждать расовую, национальную, религиозную и иную вражду, экстремистские положения, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения к участию не допускается.

Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом победителя. Все финалисты получат грамоты.