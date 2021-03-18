Новости

Чернышенко: Во "второй пакет" поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры 17:06
ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму 17:01
Лавров посетит Китай и Южную Корею 17:00
Настоящая весна придет в Москву через несколько дней 16:57
Медведев ответил Байдену цитатой из Фрейда 16:46
Власти Москвы на месяц отложат новые ограничения на МКАД 16:39
Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса 16:35
Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения 16:30
Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год 16:26
В Испании приняли закон об эвтаназии 16:17
"Спартак" расторг контракт с футболистом Виталием Дьяковым 16:12
На МКАД расширят ограничения для грузовиков 15:57
На Урале разработают радар для беспилотного транспорта 15:57
Мособлдума предлагает повысить штрафы за незаконный выброс мусора 15:54
Осужденного за взятку экс-главу Удмуртии освободили из-за болезни 15:52
В Оренбуржье завели дело на мужчину, истязавшего сожительницу и ее детей 15:52
В AMD не станут вводить ограничения на добычу криптовалют в видеокартах 15:50
Роспотребнадзор: Не все тесты могут определить антитела после "ЭпиВакКороны" 15:48
СК РФ рассмотрит жалобу на песню Манижи для "Евровидения" 15:35
Безработные выпускники вузов в РФ получат поддержку 15:24
Ограниченный на YouTube фильм про Ржев покажут на кинофестивале 15:17
Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась 15:15
В "ЕР" предложили доплачивать за наем молодежи, инвалидов и пожилых людей 15:15
В Вене предприниматели выразили недовольство новым налогом на "воздух" 15:09
В Петербурге застройщицу обвинили в краже у дольщиков миллиарда рублей 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 17:01
Рубрика: Власть

ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком дал старт конкурсу на создание логотипа и слогана предстоящей федеральной избирательной кампании. Голосование за проекты пройдет онлайн, победитель и финалисты получат дипломы.

ЦИК начнет общероссийскую проверку системы онлайн-голосования

"ЦИК России проводит конкурс на создание оригинального логотипа и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва", - сообщила комиссия в своем Telegram-канале.

К участию в конкурсе приглашаются студенты российских вузов очной формы обучения. Заявки от авторов принимаются до 15 апреля 2021 года, онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 4 по 14 мая 2021 года.

Согласно условиям, размещенным на сайте Центризбиркома, одним участником может быть подано не более трех заявок. Слоган кампании должен содержать не более семи слов, что же касается логотипа, то тут свободу творчества ограничивает только законодательство.

Конкурсная заявка, содержащая недостоверную и провокационную информацию, символы, призванные возбуждать расовую, национальную, религиозную и иную вражду, экстремистские положения, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения к участию не допускается.

Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом победителя. Все финалисты получат грамоты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
В Армении назначена дата внеочередных парламентских выборов
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам