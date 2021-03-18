Циклоны и ураганы больше не назовут буквами греческого алфавита

Всемирная метеорологическая организация решила отказаться от использования букв греческого алфавита для присвоения имен атлантическим циклонам и ураганам. К нему и так прибегали только в случаях, когда количество штормов за сезон превышало 21 (такое количество названий метеорологи заготавливают заранее). За последние десятилетия такое происходило всего два раза - в 2005 и 2020 годах. Прошлогодний сезон циклонов в Атлантике был столь активным, что были побиты все рекорды. Метеорологи присвоили имена 30 океаническим штормам.

Стоит отметить, что для ураганов Атлантического бассейна заготовлено 6 списков названий, в каждом из которых по 21 имени. На седьмой год цикл запускается заново. Однако если какой-либо циклон привел к серьезным разрушениям, большому количеству жертв, его название навсегда изымается из списка, а вместо него добавляется новое, начинающееся на ту же букву. Так, больше никогда ни один ураган не назовут именем "Катрина".

В минувшем году таких ураганов было три: "Лаура", "Эта" и "Йота". Согласно существующей традиции, эти имена изъяты их списка потенциальных названий океанических штормов. А поскольку у букв греческого алфавита нет аналогов, во Всемирной метеорологической организации решили полностью отказаться от его использования. К тому же на некоторых языках названия греческих букв звучат одинаково, что вносило путаницу. А еще, по мнению Всемирной метеорологической организации, когда уделялось слишком много внимания греческим буквам, это отвлекало от сообщений об опасности и штормовых предупреждениях.

Отныне, если количество ураганов превысит 21 за сезон, будут использоваться имена, начинающиеся на латинские буквы, для этого составят дополнительный список. Кстати, хотя в латинском алфавите 26 букв, Q, U, X, Y и Z метеорологами не используются, на них довольно сложно найти необходимо количество мужских и женских имен.