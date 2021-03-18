Питерский "Зенит" сделал очередной шаг к чемпионству. В центральном матче 23-го тура Премьер-лиги лидер турнира обыграл на выезде ЦСКА - 3:2.

Летом прошлого года после крупного домашнего поражения от питерцев (0:4) рулевой армейцев Виктор Гончаренко едва не ушел в отставку. Специалист улетел к себе на родину в Беларусь, а к следующему поединку против "Динамо" команду готовил Сергей Овчинников. Впрочем, всего через несколько дней Гончаренко вернулся. Его не стали увольнять, хотя предпосылки к этому, в общем-то, были.

В отличие от предыдущих лет перед нынешним сезоном ЦСКА потратил немало денег на усиление состава. С учетом не самой стабильной игры "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" армейцы считались одними из главных претендентов на чемпионство. Однако фактически после неудачи в домашнем матче команда Гончаренко вряд ли сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали.

Как и несколько месяцев назад, вновь встал вопрос об отставке Гончаренко. Сам он, по крайней мере на данный момент, уходить не собирается.

- Сил до конца сезона у меня точно хватит. Сейчас будет длительная пауза, которая поз­волит забыть последние результаты и подготовиться к следующим играм, - сказал Гончаренко.

После поражения от зенитовцев руководство ЦСКА вновь рассматривает вопрос об отставке Виктора Гончаренко

Выступления армейцев после возобновления сезона удручают: в четырех матчах "красно-синие" потерпели три поражения, опустились со второго на третье место, лишились реальных шансов на чемпионство. Статистика встреч с "Зенитом" и вовсе ужасающая - в последних 16 противостояниях москвичи брали вверх лишь однажды.

- С "Зенитом" всегда тяжело играть. В первом тайме мы смотрелись достаточно неплохо. Могли действовать активнее, чтобы забить второй мяч, но потери в центре поля, на чужой половине, не позволили усилить давление. Футбол базируется на ошибках. Неправильно расположились, не добежали - 1:1. После удаления Ахметова минут 15 приходили в себя. Пробовали что-то поменять при помощи замен, но не получилось, - отметил Гончаренко.

Порадовать болельщиков ЦСКА может разве что то, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев обновил рекорд чемпионатов России, отбив 16-й пенальти. В целом, соперники 20 раз не забивали ему с "точки". Свою попытку переиграть Акинфеева в матче на Песчаной упустил Артем Дзюба.

Для "Зенита" эта победа может стать ключевой в битве за "золото". За семь туров до конца сезона питерцы опережают ЦСКА на восемь очков (48 против 40), спартаковцев - на семь. При этом "красно-белые" могли накануне сократить отставание от лидера, если бы победили дома "Урал". Результат этой встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

По словам рулевого зенитовцев Сергея Семака, его команде в матче с ЦСКА помогло удаление Ахметова. После него, по мнению специалиста, играть стало легче.

- Нервный поединок. Мы неплохо начали, создавали моменты, но, как у нас бывает в последнее время, не забиваем и пропускаем. Ребята правильно отреагировали на гол Рондона. Конечно, нам помогло удаление. Оно упростило нашу жизнь. К сожалению, в концовке привезли себе необязательный пенальти. Хорошо, что удалось выстоять, - сказал Семак.

Первую победу после возобновления сезона одержал "Ростов". Команда Валерия Карпина разгромила на выезде волгоградский "Ротор" со счетом 4:0. Еще в одной встрече грозненский "Ахмат" уверенно победил дома тульский "Арсенал" (2:0).

Накануне в рамках 23-го тура Премьер-лиги состоялось три матча: "Уфа" - "Локомотив", "Краснодар" - "Динамо" и "Спартак" - "Урал". Все они завершились после подписания этого номера "РГ" в печать.

Тем временем

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Последними путевки в следующий раунд турнира заработали "Бавария" и "Челси".

Лондонский клуб выбил лидера испанского первенства мадридский "Атлетико". В обоих матчах "синие" были сильнее - 1:0 и 2:0. Что касается действующего победителя Лиги чемпионов "Баварии", то мюнхенцы разгромили в Риме "Лацио" 4:1, после чего одолели итальянцев на своем поле с более скромным счетом - 2:1.

В следующей стадии турнира сыграют: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" из Дортмунда (оба - Германия), "Реал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Порту" (Португалия). Вылетели из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф "Лацио", "Ювентус", "Аталанта" (все - Италия), "Атлетико", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), и немецкие "Лейпциг" с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу. Начало - в 14.00 по московскому времени. С этого раунда плей-офф друг на друга могут попасть представители одной национальной ассоциации.