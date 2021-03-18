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DC снимет фильм о Часовщике

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    18.03.2021, 16:29
Текст:   Козьма Лоханкин

В киновселенной DC готовится новый фильм.

Как сообщает Deadline, уже началась работа над адаптацией комиксов про Часовщика (Hourman).

Сценарий пишут Гэвин Джеймс и Нил Уайденер (оба - "Иллюзия обмана 3").

Герой был создан Кеном Фитчем и Бернардом Бэйли. Впервые появился в комиксах о Старгёрл в 1940-м. У него было три воплощения. Первым был химик Рекс Тайлер, вторым - его сын Рик. О ком из них будут снимать фильм, пока неизвестно.

В 2013-м канал The CW планировал выпуск сериала о Рексе Тайлере, но проект свернули. Персонаж появлялся в шоу "Легенды завтрашнего дня".

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