DC снимет фильм о Часовщике

В киновселенной DC готовится новый фильм.

Как сообщает Deadline, уже началась работа над адаптацией комиксов про Часовщика (Hourman).

Сценарий пишут Гэвин Джеймс и Нил Уайденер (оба - "Иллюзия обмана 3").

A ‘HOURMAN’ film is in the works from DC & Warner Bros.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/p8DVy2yxKv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2021

Герой был создан Кеном Фитчем и Бернардом Бэйли. Впервые появился в комиксах о Старгёрл в 1940-м. У него было три воплощения. Первым был химик Рекс Тайлер, вторым - его сын Рик. О ком из них будут снимать фильм, пока неизвестно.

В 2013-м канал The CW планировал выпуск сериала о Рексе Тайлере, но проект свернули. Персонаж появлялся в шоу "Легенды завтрашнего дня".