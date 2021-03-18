Новости

Креативный директор оргкомитета "Токио-2020" ушел в отставку из-за скандала 10:59
Премьера продолжения "Венома" с Томом Харди вновь перенесена 10:49
"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах 10:45
Дорожное движение ограничили на юго-западе Москвы до 4 апреля 10:44
Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету 10:39
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле 10:37
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 10:35
Видео: В Бурятии военные поразили цели из ЗРК "Бук" 10:35
Сергунина: Столичные компании смогут компенсировать до 10 миллионов рублей на обучение сотрудников 10:16
В Новгородской области задержали главу Солецкого района 10:13
Автомобиль сгорел на Фрунзенской набережной в центре Москвы 10:05
Более 20 американских штатов подали коллективный иск против Байдена 10:04
"Подводный" поезд Eurostar рискует не пережить коронавирус 10:03
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым" 09:45
Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию 09:29
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 09:22
К выходным в Москве похолодает до -7 градусов 09:15
В Подольске мошенник обманул знакомую на два миллиона рублей 09:14
Дело обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные 09:12
РБК сообщил о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в России 09:00
Коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии 08:47
В Швеции за призывы к самоубийству будут сажать в тюрьму на два года 08:42
В Самаре обрушилась несущая стена жилого двухэтажного дома 08:32
Девять человек погибли при крушении вертолета афганского спецназа 08:28
Эксперты рассказали о нетипичных способностях домашней техники 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 10:45
Рубрика: В мире

"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах

Текст: Екатерина Забродина

"Заставит покраснеть диктатора" - так британская The Daily Mirror описала реакцию на резонансный законопроект, вводящий драконовские требования к демонстрациям, который накануне уже в ночи был принят в палате общин после бурного обсуждения. Конкретно эти слова в отношении "манеры, в которой был составлен закон", принадлежат Гэвину Робинсону из Демократической юнионистской партии. Но даже многие видные консерваторы, включая экс-премьера Терезу Мэй, раскритиковали документ.

Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма

При этом в ходе голосования в рядах тори против законопроекта "никто не восстал", и лишь три консервативных депутата-"мятежника" выступили против новой редакции Билля о полиции, преступности, приговорах и судах. Самый спорный его раздел касается регулирования акций протеста. Отныне полиция получает право определять дату начала и окончания митингов, требовать от участников "перестать кричать", в целом вводить "ограничения на шум", в том числе в отношении одиночных пикетов. Более того, любое "причинение раздражения третьему лицу без серьезных причин" (иными словами - нарушение общественного порядка) может караться тюремным сроком до десяти лет, что в теории "делает любого участника демонстрации потенциальным преступником". Такое же наказание предусмотрено для вандалов, оскверняющих памятники и статуи. Кроме того, до трех месяцев заключения грозит тем, кто блокирует дороги, мешая движению, или, к примеру, использует громкоговоритель у ворот парламента.

Правда, законопроект еще поступит в профильный комитет, где из него попробуют исключить самые спорные пункты, и лишь затем отправится в палату лордов. Даже в рядах полиции и сотрудников юстиции признали, что подобные меры могут стать "угрозой для демократии", отмечает издание. А бывший премьер от Консервативной партии Тереза Мэй заявила, что боится возможных "непреднамеренных последствий" новой правоприменительной практики. Наконец, движение Black Lives Matter вместе с единомышленниками выпустило воззвание, в котором действия британского правительства названы "неприкрытой попыткой построить авторитарное государство, в котором голоса простых людей будут заглушаться репрессиями со стороны государства".

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в корпоративный центр самолетостроения
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Пушков прокомментировал вызов посла РФ из США в Москву
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США