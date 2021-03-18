"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах

"Заставит покраснеть диктатора" - так британская The Daily Mirror описала реакцию на резонансный законопроект, вводящий драконовские требования к демонстрациям, который накануне уже в ночи был принят в палате общин после бурного обсуждения. Конкретно эти слова в отношении "манеры, в которой был составлен закон", принадлежат Гэвину Робинсону из Демократической юнионистской партии. Но даже многие видные консерваторы, включая экс-премьера Терезу Мэй, раскритиковали документ.

При этом в ходе голосования в рядах тори против законопроекта "никто не восстал", и лишь три консервативных депутата-"мятежника" выступили против новой редакции Билля о полиции, преступности, приговорах и судах. Самый спорный его раздел касается регулирования акций протеста. Отныне полиция получает право определять дату начала и окончания митингов, требовать от участников "перестать кричать", в целом вводить "ограничения на шум", в том числе в отношении одиночных пикетов. Более того, любое "причинение раздражения третьему лицу без серьезных причин" (иными словами - нарушение общественного порядка) может караться тюремным сроком до десяти лет, что в теории "делает любого участника демонстрации потенциальным преступником". Такое же наказание предусмотрено для вандалов, оскверняющих памятники и статуи. Кроме того, до трех месяцев заключения грозит тем, кто блокирует дороги, мешая движению, или, к примеру, использует громкоговоритель у ворот парламента.

Правда, законопроект еще поступит в профильный комитет, где из него попробуют исключить самые спорные пункты, и лишь затем отправится в палату лордов. Даже в рядах полиции и сотрудников юстиции признали, что подобные меры могут стать "угрозой для демократии", отмечает издание. А бывший премьер от Консервативной партии Тереза Мэй заявила, что боится возможных "непреднамеренных последствий" новой правоприменительной практики. Наконец, движение Black Lives Matter вместе с единомышленниками выпустило воззвание, в котором действия британского правительства названы "неприкрытой попыткой построить авторитарное государство, в котором голоса простых людей будут заглушаться репрессиями со стороны государства".