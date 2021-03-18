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18.03.2021 18:00
Рубрика: Спорт

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"Динамо" и клуб из Питера начали финал Кубка ЕКВ с мощной битвы
Текст: Илья Трисвятский
В первом матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) московские динамовцы на своей арене полные пять сетов сражались с питерским "Зенитом" и все-таки дожали команду главного тренера сборной страны Туомаса Саммелвуо - 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).
У динамовцев (на фото справа) перед ответной игрой на площадке "Зенита" 25 марта весьма зыбкое преимущество. Фото: cev.eu У динамовцев (на фото справа) перед ответной игрой на площадке "Зенита" 25 марта весьма зыбкое преимущество. Фото: cev.eu
У динамовцев (на фото справа) перед ответной игрой на площадке "Зенита" 25 марта весьма зыбкое преимущество. Фото: cev.eu

Ответная игра состоится 25 марта в городе на Неве. Хозяевам для завоевания второго по значимости на континенте титула здесь хватит победы с результатом 3:0 или 3:1. А вот если и "Зенит" тоже возьмет верх в пяти партиях, то арбитры сразу же назначат так называемый "золотой" сет до 15 очков. "Нам надо улучшать подачу и прием, - считает рулевой "Зенита" Саммелвуо. - В таких играх многое решают совсем маленькие детали. Ошибались мы явно не вовремя".

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