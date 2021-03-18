В первом матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) московские динамовцы на своей арене полные пять сетов сражались с питерским "Зенитом" и все-таки дожали команду главного тренера сборной страны Туомаса Саммелвуо - 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).

Ответная игра состоится 25 марта в городе на Неве. Хозяевам для завоевания второго по значимости на континенте титула здесь хватит победы с результатом 3:0 или 3:1. А вот если и "Зенит" тоже возьмет верх в пяти партиях, то арбитры сразу же назначат так называемый "золотой" сет до 15 очков. "Нам надо улучшать подачу и прием, - считает рулевой "Зенита" Саммелвуо. - В таких играх многое решают совсем маленькие детали. Ошибались мы явно не вовремя".