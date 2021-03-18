Компании, которые внедрят отечественное программное обеспечение или оборудование, смогут оформить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Такая мера вошла в перечень предложений по "второму пакету" поддержки ИТ-отрасли, который обсудили в четверг на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями ИТ-бизнеса на площадке организации "Цифровая экономика".

ИТ-отрасль вошла в число наиболее пострадавших от пандемии. Падение выручки компаний за первые полгода, по данным Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП), составило от 45% до 80%. Государство оперативно разработало "первый пакет" мер поддержки. Самой важной из них стал "налоговый маневр", который начал действовать с 1 января 2021 года: налог на прибыль для IT-компаний снизился с 20% до 3%, страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшились с 14% до 7,6%, обнулен НДС для компаний из реестра отечественных решений.

В конце 2020 года Чернышенко анонсировал разработку "второго пакета" поддержки. В этот раз к работе привлекли более 200 экспертов из 150 ИТ-компаний. В новый пакет вошло 64 меры, реализация которых займет два года. Все меры сгруппированы по блокам и обсуждались на заседаниях 12 рабочих групп.

Одна из мер - налоговый вычет для компаний, использующих отечественное ПО и оборудование. Детали применения предстоит еще доработать. Ограничений по потенциальным компаниям-участникам пока нет. Другая фискальная мера - введение "цифрового налога" для иностранных интернет-ресурсов, которые пользуются данными россиян для формирования рекламных кампаний. "Данный налог мы предлагаем перенаправить на российские компании, которые в этом же сегменте работают, - сообщил Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Другая важная мера поддержки, которая обсуждалась на заседании, связана с поддержкой отечественных центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. Предлагается ввести льготы для российских коммерческих ЦОД и обязать органы власти пользоваться их услугами. Отказываться от государственных ЦОД при этом не планируется.

Для развития отечественных решений в области искусственного интеллекта планируется дать доступ разработчикам к государственным большим данным. Обсуждается и возможность дать доступ к обезличенным персональным данным пациентов медицинских учреждений - эту меру уже поддержали в минздраве. Льготы и меры поддержки смогут получить и компании, которые внедряют отечественные решения в сфере искусственного интеллекта.

Прозвучали предложения, направленные на поддержку отечественного игрового контента. В структуре экспорта ИТ-решений лидирующее место занимают компьютерные игры, однако часто компании меняют юрисдикцию и уходят из России в более выгодные налоговые режимы. Чтобы эту конкуренцию выровнять, рабочая группа предлагает установить право вычета входящего НДС при экспортных продажах.

Предложенные меры направлены преимущественно на выравнивание условий международной конкуренции. "В ближайшее время подготовленный план будет представлен на подпись председателю правительства. После утверждения начнем его выполнять, детально прорабатывая с ведомствами мероприятия по каждой мере поддержки ИТ-отрасли", - сообщил Дмитрий Чернышенко.

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Дмитрий Чернышенко, вице-премьер:

"Для государства эти меры не менее значимы, так как они дают широкие возможности для импортозамещения, формирования основ национальной информационной безопасности и способствуют достижению национальной цели - цифровой трансформации".