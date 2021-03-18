Экс-посол США в Москве станет директором ЦРУ

Сенат (верхняя палата) конгресса США утвердил кандидата на пост директора Центрального разведывательного управления. Как передает Reuters, им станет 64-летний "ветеран американской дипломатии" Уильям Бернс, который с 1982 года последовательно делал карьеру в госдепартаменте США.

Его кандидатуру одобрили единогласно, "без возражений", отмечает агентство. Бернс, владеющий арабским и русским языками, в конце девяностых возглавлял дипмиссию США в Иордании, а еще его прекрасно знают в Москве, где он также работал послом с 2005-го по 2008 год. Дважды он занимал пост замгоссекретаря - в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Последние шесть лет возглавляет Фонд Карнеги.