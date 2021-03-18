Эксперты: Погода существенно не влияет на передачу коронавируса

Погода не оказывает определяющего влияния на передачу коронавируса. Об этом говорится в докладе экспертов Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН.

"Тот факт, что респираторные заболевания часто имеют сезонный характер, особенно в условиях умеренного климата, подогревал ожидания, что COVID-19 будет в значительной степени сезонной болезнью, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Однако в 2020 году динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов".

Эксперты также отметили, что на сегодняшний день нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса. По данным специалистов Университета Джонса Хопкнса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в мире заражены 121 032 282 человека. Среди стран лидируют США, где диагноз подтвержден у почти 30 миллионов жителей (29 602 809).