Филиал "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2020 год собрал 8,2 млрд рублей

Объем премии, собранный филиалом "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2020 год, составил 8,2 млрд рублей, что на 7% превышает показатели 2019 года.

Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 6,3 млрд рублей (прирост 4%), в том числе сборы по личному страхованию - 1,2 млрд рублей (прирост 23%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 4,8 млрд рублей (прирост 1%), страхованию ответственности - 246,3 млн рублей. Сбор страховой премии по ОСАГО - 1,9 млрд рублей (прирост 21%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 24,1 млн рублей (прирост 27%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 11,7 млн рублей.

Выплаты филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по страхованию за 2020 год составили 3,4 млрд рублей, что на 7% превышает показатели 2019 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 381,5 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 2,1 млрд рублей, добровольному страхованию ответственности - 38,1 млн рублей. Выплаты по ОСАГО - 853,5 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 8,1 млн рублей.

Наиболее динамично развивавшимся в указанный период направлением бизнеса "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стало ОСАГО.

"Прошедший год оказал сильное влияние на весь экономический сектор - пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные меры внесли существенное коррективы в развитие отраслей, и страхование не стало исключением. Мы прошли настоящую проверку на прочность, и я рад сообщить, что наш филиал сумел не только выстоять на фоне всех негативных последствий, но и добиться высоких результатов. Это произошло благодаря слаженной работе команды, а также нашей готовности адаптироваться к новым условиям - так, например, мы быстро перешли к удаленному формату работы и взаимодействия с клиентами. Более того, компания не только поддерживала существующее портфолио продуктов, но и запускала новые сервисы", - комментирует директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой компании "Ингосстрах"