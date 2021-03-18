Финляндия ввела на границе обязательный медицинский контроль

Финляндия, с 18 и по 31 марта, вводит обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны: в портах Хельсинки, столичном аэропорту Вантаа и пункте пересечения границы Ваалимаа.

Граждане, пересекающие границу, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов, либо пройти тестирование на месте, сообщает "Интерфакс". При этом тест не понадобится, если прибывающий в страну человек представит доказательства того, что переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Данное правило не распространяется на транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистического персонала в аэропорту.