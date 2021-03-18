Физик оценил влияние магнитов на работу холодильника

Сувенирные магниты украшают почти каждый холодильник. Разработчик программ по физике фестиваля наук WOW! HOW? Юрий Михайловский рассказал, способны ли такие мини-картинки навредить домашней технике.

- Если мы говорим про обычные магниты на холодильник - ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа - неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику. Если завешивать технику, то ферритовыми магнитиками, - приводит слова физика радио Sputnik.

Риск потерять ценные данные существует при размещении магнитов на корпусе системного блока компьютера. По словам Михайловского, большинство жестких дисков работают по принципу магнитной записи.

- Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать, - отметил эксперт.

Аккуратно обращаться с магнитами следует людям, в организме которых установлены различные железосодержащие медицинские устройства, в частности, кардиостимуляторы.

- Не стоит к ним близко подносить магниты, как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство - оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии 10 сантиметров никакого взаимодействия не будет, - добавил Михайловский.