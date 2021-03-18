Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию

В эстонский город Палдиски, расположенный в 230 километрах от российской границы, прибыла военная техника и снаряжение французского и британского контингентов НАТО. Об этом сообщает местная телерадиокампания ERR.

Военная техника, которая сейчас сконцентрирована на базе "Тапа" будет использована на майских учениях "Военный шторм", в ходе которых будут отрабатываться боевые действия высокой интенсивности.

"В Палдиски были доставлены 32 контейнера со снаряжением и 151 единица бронетехники для французского контингента, включая 12 танков Leclerc, а также боевые машины Warrior и бронетранспортеры "Бульдог" для британской группы войск", - отмечается в сообщении. В нем также указано техника была доставлена на судах.

В рамках ротации союзнического контингента 300 французских военнослужащих проведут в Эстонии один год, отрабатывая взаимодействие с британскими, американскими и эстонскими военными.

Между тем, в этот понедельник на эстонскую авиабазу Эмари прибыли восемь истребителей F-15E и F-15C и два самолета заправщика KC-135, принадлежащих ВВС Соединенных Штатов. Воздушные суда примут участие в учениях Baltic Trident, в которых также поучаствуют ВВС Германии, Финляндии, Литвы, Польши и Великобритании.