Россиянка Анастасия Гасанова пробилась во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, одержала волевую победу над украинкой Катариной Завацкой со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5. Но больше запомнились цифры не на табло, а на часах. Теннисистки провели на корте 3 часа 4 минуты и установили рекорд по продолжительности одиночной встречи на St. Petersburg Ladies Trophy.

Гасанова, занимающая 241-ю строчку в рейтинге WTA, упустила матчбол во втором сете, но смогла сломить сопротивление соперницы, которая стоит выше в рейтинге (125-е место).

- Я всегда играю долго, у меня были матчи и по четыре часа, но сегодня, правда, была тяжелая встреча, - цитирует теннисистку пресс-служба турнира. - Я сказала самой себе при счете 65 в третьем сете: "Сейчас или никогда", и это помогло мне подать на матч.

Во втором круге соревнований 21-летнюю Гасанову ждет соотечественница Анастасия Павлюченкова, которая со счетом 6:4, 6:4 одолела представительницу Турции Каглу Буюкаксай. А вот победительница этого российского противостояния встретится в четвертьфинале с Верой Звонаревой. Вчера Вера во втором круге в трех сетах взяла верх над француженкой Фионой Ферро - 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2).

Еще одну заметную победу одержала Маргарита Гаспарян. В стартовом матче она выбила из дальнейшей борьбы чемпионку 2017 года и финалистку 2018 года француженку Кристину Младенович. Так что в Питере точно будет новая победительница. Пока дважды подряд трофей удавалось увезти только нидерландской теннисистке Кики Бертенс.

Гаспарян, которая занимает 126-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла Младенович (55-е место) - 6:7 (1:7), 6:1, 6:1. Несмотря на упущенный тай-брейк первого сета, россиянка смогла дожать соперницу и взять две следующие партии с разгромным счетом.

Между тем на мужском турнире ATP-500 в Дубае до четвертьфинала добрался по крайней мере один российский теннисист. Это Аслан Карацев, ставший открытием на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего круга он со счетом 3:6, 6:3, 6:4 переиграл итальянца Лоренцо Сонего. Дальше Карацев встретится с итальянцем Янником Синнером. Увы, но уже пятое поражение в 2021 году потерпел Карен Хачанов. Он уступил французу Жереми Шарди - 7:6 (7:3), 4:6, 4:6. Матч восьмой ракетки мира Андрея Рублева и американца Тейлора Фритца завершился уже после подписания этого номера "РГ" в печать.