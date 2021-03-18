Гидам без аттестации будет грозить штраф до 30 тысяч рублей

Ранее в первом чтении был принят правительственный законопроект, вводящий обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов, а также запрещающий заниматься этой деятельностью иностранцам.

Поправки в КоАП сопутствуют этому документу. Оказание услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестат, будет грозить штрафом:

- до 5 тыс. руб. для граждан,

- до 10 тыс. руб. для должностных лиц,

- до 30 тыс. руб. для юрлиц.

В случае первого нарушение можно будет получить предупреждение.

Более высокие штрафы предусмотрены для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту. Ответственность выше, поскольку речь идет о безопасности граждан. Штрафы составят:

- до 10 тыс. рублей для граждан,

- до 30 тыс. для должностных лиц,

- до 50 тыс. для юрлиц.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. А базовый документ - с июля 2022 года.

Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и соавтора законопроекта Борис Пайкин привел пример: лишь 15% туристов из Китая пользуются услугами экскурсионных бюро. По его оценке, теневой рынок экскурсионных услуг негативно влияет на имидж страны за рубежом и снижает уровень безопасности туристов.