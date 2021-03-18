Гидам без аттестации будет грозить штраф до 30 тысяч рублей

Ранее в первом чтении был принят правительственный законопроект, вводящий обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов, а также запрещающий заниматься этой деятельностью иностранцам.
Поправки в КоАП сопутствуют этому документу. Оказание услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестат, будет грозить штрафом:
- - до 5 тыс. руб. для граждан,
- - до 10 тыс. руб. для должностных лиц,
- - до 30 тыс. руб. для юрлиц.
В случае первого нарушение можно будет получить предупреждение.
Более высокие штрафы предусмотрены для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту. Ответственность выше, поскольку речь идет о безопасности граждан. Штрафы составят:
- - до 10 тыс. рублей для граждан,
- - до 30 тыс. для должностных лиц,
- - до 50 тыс. для юрлиц.
Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. А базовый документ - с июля 2022 года.
Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и соавтора законопроекта Борис Пайкин привел пример: лишь 15% туристов из Китая пользуются услугами экскурсионных бюро. По его оценке, теневой рынок экскурсионных услуг негативно влияет на имидж страны за рубежом и снижает уровень безопасности туристов.