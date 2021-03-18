Гидробиолог: Дно Босфора усыпано ядовитыми свинцовыми грузилами

Дно пролива Босфор в Стамбуле буквально усыпано свинцовыми грузилами, которые теряют рыбаки. Металл постепенно растворяется в соленой воле и отравляет ее, причиняя вред рыбам. Об этом заявила гидробиолог Гюльшен Алтуг из Стамбульского университета, сообщает турецкое новостное агентство Demiroren.

Как отметила Алтуг, свинец, растворяясь в воде, влияет на рыбу, повреждая в долгосрочной перспективе мышцы, а также делая ее канцерогенной.

При этом ныряльщики отмечают, что дно Босфора действительно буквально усыпано тоннами грузил.

По словам рыбаков, каждый использует примерно килограмм 100-граммовых грузил каждый месяц, потому что свинцовые утяжелители часто отрываются. Но при этом альтернативы привычным свинцовым грузилам они не видят.

Гидробиолог Алтуг считает необходимым начать планомерный сбор свинца со дна Босфора и залива Золотой Рог, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение воды свинцом.

При этом в последние десятилетия из-за возросшей рыболовной нагрузки на Босфор и Мраморное море рыбы там становится все меньше. Если в 1950-х годах население Стамбула было около 1 миллиона человек, то сейчас в мегаполисе только официально живут свыше 15 миллионов. Соответственно, намного больше стало и рыбаков, как тех, кто ловит с берега на удочку, так и владельцев небольших катеров, которые ведут лов сетями, а для отслеживания косяков рыбы используют сонары.

Одним из показателей неблагоприятного экологического состояния Босфора считают огромное число медуз, появившихся в последние десятилетия.