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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) начала применять на практике мобильное приложение Travel Pass, в котором содержится информация о прививках против коронавируса, результатах тестов или наличию антител у авиапассажиров. В лондонском аэропорту Хитроу приземлился первый самолет, пассажиры которого использовали приложение Travel Pass, что переводится с английского как паспорт для путешествий. Это воздушное судно принадлежало сингапурским авиалиниям, но о желании применять приложение IATA уже заявили многие другие авиакомпании.
В продвигаемом IATA приложении можно узнать о ковидных требованиях разных стран и результатах своих анализов. Фото: IATA В продвигаемом IATA приложении можно узнать о ковидных требованиях разных стран и результатах своих анализов. Фото: IATA
В продвигаемом IATA приложении можно узнать о ковидных требованиях разных стран и результатах своих анализов. Фото: IATA

На сайте организации сообщается, что Travel Pass включает несколько модулей. Первый - реестр медицинских требований в разных странах мира, в котором пассажир найдет актуальную информацию о документах, необходимых для запланированного им путешествия, и других условиях перелета.

Фото: gettyimages
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Второй - список центров тестирования и вакцинации от COVID-19 в пункте отправления с адресами и веб-сайтами, информацией о видах сертификатов и подтверждением, что их принимают в пункте назначения.

Третий модуль - безопасный зашифрованный канал, который позволяет лабораториям проверять личность пассажиров, а затем отправлять результаты тестов или подтверждения вакцинации прямо на их мобильные устройства.

По данным IATA, потери авиаперевозчиков за 2020 год составили 118 миллиардов долларов. В Международной ассоциации воздушного транспорта надеются, что мобильное приложение, которое облегчит людям подготовку к полету, может изменить ситуацию.

"Успешное испытание Travel Pass пассажирами Singapore Airlines доказывает, что технологии могут стать надежной, удобной и эффективной помощью путешественникам и правительствам при использовании медицинских данных пассажиров. Невозможно переоценить значение этого для возобновления международного авиасообщения", - считает генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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