На сайте организации сообщается, что Travel Pass включает несколько модулей. Первый - реестр медицинских требований в разных странах мира, в котором пассажир найдет актуальную информацию о документах, необходимых для запланированного им путешествия, и других условиях перелета.
Второй - список центров тестирования и вакцинации от COVID-19 в пункте отправления с адресами и веб-сайтами, информацией о видах сертификатов и подтверждением, что их принимают в пункте назначения.
Третий модуль - безопасный зашифрованный канал, который позволяет лабораториям проверять личность пассажиров, а затем отправлять результаты тестов или подтверждения вакцинации прямо на их мобильные устройства.
По данным IATA, потери авиаперевозчиков за 2020 год составили 118 миллиардов долларов. В Международной ассоциации воздушного транспорта надеются, что мобильное приложение, которое облегчит людям подготовку к полету, может изменить ситуацию.
"Успешное испытание Travel Pass пассажирами Singapore Airlines доказывает, что технологии могут стать надежной, удобной и эффективной помощью путешественникам и правительствам при использовании медицинских данных пассажиров. Невозможно переоценить значение этого для возобновления международного авиасообщения", - считает генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.