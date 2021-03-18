IATA запустила программу международных паспортов путешественников

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), выступающая координатором интересов авиаотрасли совместно с ИКАО, запустила программу цифровых паспортов путешественника.

Как сообщается на сайте этой неправительственной организации со штаб-квартирой в Монреале, первый пассажир с мобильным "проездным" IATA Travel Pass прилетел в лондонский Хитроу. Пока услуга доступна только для клиентов авиакомпании "Сингапурские авиалинии", ставшей пионером проекта. Пилотные рейсы по маршруту Сингапур - Лондон анонсированы с 15 по 28 марта.

По данным IATA, услуга призвана сделать международные поездки в условиях пандемии более безопасными и в целом реанимировать авиаотрасль, пострадавшую от локдауна. Инициатива была анонсирована еще в ноябре 2020 года, и вот теперь идея дошла до практического воплощения. "IATA Travel Pass станет для путешественников универсальным инструментом, которые поможет им соблюдать новые правила авиаперевозок", - заявил гендиректор организации Александр де Жуниак.

Цифровой документ содержит информацию о вакцинации пассажира, о результатах его "свежего" ПЦР-теста на COVID и о наличии (или отсутствии) антител. Кроме того, приложение призвано помочь путешественнику быстро найти сведения о конкретных требованиях для въезда в ту или иную страну и о том, где на месте можно сдать тест или даже сделать прививку. В начале этого года уже около десяти авиакомпаний выразили желание присоединиться к программе.