Игрок "Чертаново" дисквалифицирован за избиение футболиста "Локомотива"

Выступающий в Юношеской футбольной лиге за "Чертаново" Никита Салтыков дисквалифицирован на полгода за то, что после матча против "Локомотива" он избил соперника.

В четверг прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривался инцидент, произошедший после матча ЮФЛ "Локомотив" - "Чертаново". Напомним, что тогда игрок гостей Никита Салтыков избил футболиста хозяев Максима Шнапцева. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать Салтыкова на шесть месяцев, два из которых будут условными. Также игрок оштрафован на 15 тысяч рублей. Понес наказание и сам клуб, не обеспечивший безопасность участников матча. "Локомотив" заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

"КДК на основе показаний всех участвующих в деле лиц, а также представленных видеозаписей установил, что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча в подтрибунном помещении между игроками двух команд не было", - подчеркнул глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Как отметил глава КДК, ключевой момент стычки произошел уже на выходе из подтрибунного помещения, где игрок "Чертаново" Салтыков повалил на землю игрока "Локомотива" Шнапцева и нанес ему несколько ударов рукой.

"Никита Салтыков, а также руководство ФК "Чертаново" на заседании принесло извинение Максиму Шнапцеву, его родителям, а также ФК "Локомотив", подытожил Григорьянц.