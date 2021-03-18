Информацию об абонентах предложили ежедневно отправлять в Роскомнадзор

Операторы связи должны будут представлять Роскомнадзору большой массив информации об абонентах: от паспортных данных до вида и времени соединения. Такой проект постановления правительства подготовило Минцифры.

Роскомнадзор уполномочен мониторить, как операторы связи проверяют достоверность сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Это прописано в поправках к Закону "О связи", вступающих в силу 1 июля 2021 года. Новый документ уточняет состав информации, которую операторы будут предоставлять Роскомнадзору. В перечень данных вошли не только ФИО и телефонные номера, но и адреса абонентов, ИНН, паспортные данные, а также аналогичные данные адресата. Операторы должны будут сообщать о том, что абонент сменил телефон или сим-карту, о звонках, голосовых сообщениях, СМС.

Новые меры не нарушат тайну связи, успокаивают в минцифры в ответ на опасения отрасли. В Tele2 и МТС считают, что для регулирования обработка ­персональных данных абонентов и сведений, которые относятся к тайне связи, избыточна.

К тайне связи относится информация о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентов, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций, перечисляют в МТС. Такой список сведений выглядит оправданным только для проведения оперативно-разыскных мероприятий, говорит Андрей Арсентьев, руководитель направления аналитики и спецпроектов компании InfoWatch.

Разработка закона вызвана ростом серых сим-карт. "Серые" идентификационные модули (сим-карты. - Прим. "РГ") оформляются на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Услуги связи оказываются без фактического заключения договора, и пользователи таких сим-карт могут, например, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании. Отсутствие идентификации мешает проведению оперативно-разыскных действий.

Мобильные номера, зарегистрированные по подложным сведениям, используются и в других противоправных целях. По данным минцифры, в России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные.

"Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", - говорят в пресс-службе ведомства. Сейчас операторы связи в диалоге с регулятором. "Рассчитываем, что в итоге будет найдено сбалансированное решение, которое позволит Роскомнадзору в рамках Закона "О связи" учитывать интересы абонентов и операторов", - отмечают в МегаФоне.