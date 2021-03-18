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18.03.2021 19:10
Рубрика: Общество

Случай с Андреем

Тридцать лет назад в России успешно пересадили печень
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Сегодня пересадки печени в нашей стране - на потоке. Они утратили свой эксклюзивный ореол. А тогда, в 1991 году, они только начинались. И у нас, и во всем мире. Трансплантация, которая была проведена Андрею Пуршеву, стала в нашей стране пятой по счету. Тогда о стопроцентной выживаемости после такой операции говорить не приходилось.
Андрей Пуршев сегодня. Без комментариев... Фото: Из личного архива Андрей Пуршев сегодня. Без комментариев... Фото: Из личного архива
Андрей Пуршев сегодня. Без комментариев... Фото: Из личного архива

Пациенту исполнилось восемнадцать лет. Но он даже не окончил школу, потому что несколько лет страдал тяжелейшим циррозом печени.

Фото: pixabay.com
Хирурги впервые смогли успешно выполнить пересадку лица и рук

Теперь уже можно сказать: юноше был вынесен смертный приговор. По месту жительства его лечить отказались. Перевели в известную терапевтическую клинику имени Тареева Первого московского мединститута.

Но и здесь шансов на спасение не было.

Можно сказать, то был шаг отчаяния. Сотрудники тареевской клиники знали, что кандидат медицинских наук в Центре хирургии Сергей Готье начал проводить пересадки печени. Сергея Владимировича попросили прийти посмотреть очень тяжелого пациента.

"Выглядел Андрей хреново" - это я цитирую нынешнего академика Сергея Готье. А тогда первое, что сказал хирург Андрею: "Ну, и прическа у тебя!" Изможденный, на скелет похожий Андрей не растерялся и ответил лысому Готье: " У вас не лучше".

Сергей Готье пьет чай на кухне автора статьи. Фото: Из личного архива

- Знаете, - говорит мне сейчас Сергей Владимирович, - этот ответ просто воодушевил. Понял: мы сможем договориться и будет все нормально.

Судьба Андрея была решена. Его перевели в Центр хирургии, где тогда работал Готье. Донорскую печень ждали долго. Проблема донорства в трансплантологии всегда очень остра. А в ту пору - тем более.

Сама операция длилась больше десяти часов. Послеоперационный период не обошелся без тяжелейшего криза отторжения.

Таким Андрей Пуршев предстал перед доктором 30 лет назад. Фото: Из личного архива

И еще. Сейчас это звучит почти анекдотично, но, напомню, это были девяностые годы прошлого века. С лекарствами, препаратами - вообще беда. А уж тем более со специальными для подобных случаев. Выручил Петр Яблонский, который тогда работал в одной из больниц Петербурга, где готовились к внедрению трансплантологии в практику. (Сейчас заслуженный деятель науки, профессор Яблонский - главный хирург Санкт-Петербурга, директор Института фтизиопульмонологии.)

Сергей Владимирович ему позвонил, взмолился: "Выручи!" И Петр Казимирович с проводником поезда "Красная стрела" передал коробку с препаратом. На вокзале в Москве проводника встречал Готье.

Сейчас только у одного Сергея Готье на счету 1500 пересаженных печеней. Да, и в наши дни пересадка этого органа - высший класс трансплантологии.

Доказано, что с пересаженной печенью можно нормально, долго жить, заводить семью, работать и быть успешным. Случай с Андреем тому доказательство. Но раз в полгода Андрей Пуршев приезжает в Москву - показаться. Спасенный пациент и спаситель-врач довольны друг другом.

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