Как государство поддерживает небольшие фермерские хозяйства

Жареный кологривский гусь - теперь достопримечательность не только Костромской области, но и всей России. Он - один из победителей конкурса "Вкусы России". Небольшое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в 2019 году выиграло грант на 1,5 млн рублей и на эти деньги купило оборудование для содержания гусей.

Ферма Юрия Садюхина из Ульяновской области разводит коз - сейчас их у него 52. Грант "Агростартап" он получил на покупку коз и охладителя молока. А глава КФХ Эдуард Ахметсафин из Татарстана получил грант почти на 3,7 млн рублей. На них он купил технику, 5 тонн мальков карпа, тонну мальков веслоноса и толстолобика.

В прошлом году в малое и среднее предпринимательство АПК удалось вовлечь более 22 тысяч человек, рассказали "РГ" в минсельхозе. Только в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" было выделено 3,8 млрд рублей. На них поддержали почти 1,3 тысячи фермеров и 277 сельхозкооперативов. По госпрограмме АПК фермерам и сельхозкооперативам направлено 10,1 млрд рублей грантов из федерального бюджета - получили помощь более 1,6 тысячи проектов начинающих фермеров, 552 семейных фермы и 174 кооператива.

С 2021 года в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в регионы ушло более 5 млрд рублей, что поддержит не менее 1,5 тысячи хозяйств и кооперативов. В 2021 году у фермеров появилась возможность получать гранты с задолженностью по налогам до 10 тысяч рублей.